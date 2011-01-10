رئیس مجلس نمایندگان بحرین حادثه سقوط هواپیما در ایران را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیفه بن احمد الظهرانی رئیس مجلس نمایندگان بحرین در این پیام مراتب تسلیت و همدردی خود را با رئیس مجلس شورای اسلامی، دولت وملت جمهوری اسلامی ایران و خانواده های قربانیان حادثه ابراز داشته و برای مجروحان حادثه آرزوی شفای عاجل کرده است.

رئیس مجلس نمایندگان با ارسال پیام جداگانه ای به عنوان آقاجعفری سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین این مناسبت را تسلیت گفت.

علی صالح الصالح رئیس مجلس شورای بحرین نیز قبلا طی ارسال پیامی به لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این مناسبت را تسلیت گفته است.