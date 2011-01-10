جوسازی کلینتون علیه ایران در امارات/ادعای کارامدی تحریم برنامه هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "هیلاری کلینتون" مدعی شد تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد تاثیر خود را بر برنامه هسته ای ایران گذاشته است.

وی که برای دیدار با مقامهای امارات به ابوظبی رفته است، ادعا کرد : تحلیلهای ما نشان می دهد تحریمهای کارساز بوده و ایران با مشکلاتی در زمینه های فنی روبرو شده است.

این در حالی است که پیش از این مقامهای آمریکایی و صهیونیستی بارها درباره ناکارامدی تحریمهای ضدایرانی سخن گفته و از خودداری جامعه بین الملل در همراهی کردن با این تحریمها خبر داده اند.

کلینتون در عین حال اعتراف کرد که این وضعیت مدت زیادی به طول نخواهد انجامید و ایران خواهد توانست بر مشکلات خود فائق آید. وی که از یک سو دستیابی به فناوری هسته ای را حق ایران می دانست مدعی شد موفقیت ایران در این زمینه می تواند برای منطقه خطرناک باشد.

گفتنی است وزیر امورخارجه آمریکا از روز گذشته سفر پنج روزه خود را به منطقه خلیج فارس جهت مذاکره با کشورهای عرب این حوزه با هدف افزایش فشارها بر ایران آغاز کرده است. وی در این سفر از امارات متحده عربی، عمان و قطر دیدن خواهد کرد.

این دومین سفر هیلاری کلینتون به خلیج فارس ظرف یک ماه اخیر است.