تخصیص سهمیه فوق العاده سوخت کشاورزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد شاکری عصر دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی این شهرستان افزود: با توجه به تولید انواع محصولات کشاورزی در این منطقه توجه ویژه مسئولان می تواند علاوه بر افزایش میزان تولید، مانع از واردات محصولات کشاورزی به کشورمان شود. وی با اشاره به اهمیت نظارت در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اضافه کرد: هرگونه تغییر قیمت در ارائه خدمات عمومی باید به صورت دقیق و شفاف اطلاع رسانی شود و مردم نیز در صورت مشاهده تخلفات احتمالی باید با مسئولان همکاری کنند.

شاکری، طرح ملی هدفمندسازی یارانه ها را یک تحول بزرگ اقتصادی در جامعه برشمرد و تصریح کرد: اجرای صحیح و دقیق این طرح بزرگ می تواند نتایج خوبی را به دنبال داشته باشد. رئیس شورای اسلامی شهرستان گرگان گفت: طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر ایجاد زمینه صرفه جویی در مصرف، گامی بلند برای دستیابی به خودکفائی ملی است. رئیس شورای اسلامی شهرستان گرگان گفت: طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر ایجاد زمینه صرفه جویی در مصرف، گامی بلند برای دستیابی به خودکفائی ملی است.



عضو دیگر شورای اسلامی شهرستان گرگان هم با اشاره به صرفه جویی مردم پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گفت: این طرح علاوه برمنافع ملی مانع از برخی اسراف ها و تبذیرها می شود.



حسین مقصودلو نژاد، برنشست مشترک نماینده بخش کشاورزی با مسئولان این سازمان تاکید کرد و گفت: مشکلات بخش کشاورزی باید با راهکارهای اجرائی به مسئولین در استان و مرکز منعکس شود.



وی، با اشاره به در پیش بودن فصل سرما و لزوم استفاده دانش آموزان از وسائط نقلیه عمومی خواستار نظارت بر افزایش کرایه ها شد.



عضو دیگر شورای اسلامی شهرستان گرگان هم طرح هدفمندکردن یارانه ها را انقلاب اقتصادی نظام برشمرد وگفت: پیش از اجرای این طرح مردم به دلخواه از منابع خدادادی استفاده می کردند، اما پس از اجرای این طرح به میزان نیاز مصرف می کنند.



عباسعلی رستاقی، با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی در این طرح ملی افزود: اگر پرداخت مرحله دوم یارانه ها با دریافت قبوض آب، برق و گاز همراه شود، فشار زیادی به مردم تحمیل نخواهد شد.