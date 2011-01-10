به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس درخواست معاونت صنایع دستی کشور دو بازارچه علاوه بر بازارچهای مصوب سفرهای استانی هیأت دولت در این استان گشایش مییابد.
وی وجود بازارچههای دائمی در سطح استان کرمانشاه را بهترین راهکار برای توسعه و ترویج صنایعدستی دانست و گفت: مطالعات اولیه برای راه اندازی این بازارچهها در کرمانشاه انجام شده است.
سپهر ادامه داد: بر اساس جانمایی صورت گرفته کرمانشاه و اسلام آباد دو شهرستان منتخب برای بازارچه های دائمی صنایعدستی این استان هستند.
وی یادآور شد: دالاهو، پاوه، هریس، قصر شیرین و سنقر و کلیایی در اولویتهای بعدی بازارچه صنایع دستی قرار دارند.
معاون صنایعدستی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بازارچههای دائمی صنایعدستی بهترین محل برای فروش تولیدات بومی استان از جمله گلیم، البسه محلی، گیوه و سازهای سنتی به شمار میآیند.
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