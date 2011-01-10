درگیریها در منطقه ابیی سودان بیش از 60 کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،شمار تلفات درگیریهای منطقه ابیی در جنوب سودان به 62 نفر رسید. این درگیریها از آغاز همه پرسی سودان و بین نظامیان محلی دینکا و افراد قبیله المسیریه رخ داده است.

طبق اعلام یک مقام پلیس دینکا در این درگیریها 40 نفر از اعضای قبیله المسیریه و 24 نفر از نظامیان دینکا کشته شده اند.

پلیس دینکا همچنین از مصادره دو خودروی شبیه خودروهای سازمان ملل متحد متعلق به شورشیان و تحویل آنها به نیروهای جنبش خلق برای آزادی سودان (SPLA) خبر داد.

منطقه نفت خیز ابیی کانون مناقشه بین شمال و جنوب سودان است که گفته می شود در صورت رای به جدایی آن در همه پرسی به منطقه جنوب متصل می شود. در همین حال رهبران المسیریه علت به وجود آمدن درگیری در منطقه ابیی را اعزام هزار و 500 نظامی SPLA به این منطقه عنوان کرده اند.

گفتنی است حزب حاکم سودان معتقد است اهالی قبیله المسیریه که گله های خود را در فصل خشکی در جنوب به چرا می برند باید در همه پرسی مشارکت کنند ولی جنبش خلق برای آزادی سودان با مشارکت همه افراد این قبیله در همه پرسی مخالف بوده و تنها مشارکت شماری از آنان را مجاز می داند که مدت زیادی در این منطقه ساکن بوده اند.