6 درصد شهرداری های مازندران 3 شهردار تجربه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید یونس حسینی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در ساری افزود: 24 شهر مازندران نیز هر کدام یک دفعه نسبت به تغییر شهردارشان اقدام کردند.

وی خاطر نشان کرد: شهرهای آمل، شیرود و فریدونکنار تاکنون سه بار شهردار جدید خود را از طریق اعضای شورای شهر شناختند.

مدیر کل شهری و شوراهای استانداری مازندران با اشاره به اینکه انتخاب و استیضاح شهردار از اختیارات قانونی شورای شهر است تصریح کرد: برخی شوراهای شهر به واسطه عملکرد شهردار خود وی را استیضاح کرده و تعدادی از منتخبان مردم نیز علیرغم نارضایتی مردم از عملکرد شهردار، حاضر به استیضاح شهردار شهرشان نشدند.

حسینی با بیان اینکه بیش از 90 درصد گزینه های مطرح شورای شهرهای مازندران در سه سال اخیر در نخستین مرتبه مورد تایید قرار گرفته است یادآور شد: در شرایطی که مدرک تحصیلی شهردار معرفی شده مغایر دستورالعمل قانونی باشد، شورای شهر می تواند نسبت به استیضاح شهردار شهر خود اقدام کند.

وی در ادامه این نشست خبری توضیحات مفصلی از پروسه اقدامات شوراهای شهر آمل و بابل پیرامون انتخاب و استیضاح شهرداران مدنظر آن ها ارائه داد.

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران افزود: شهردار وقت آمل طبق قانون درخواست بازنشستگی زودتر از موعد ارائه داده و در تاریخ اول شهریور ماه 89 بازنشستگی وی به شهرداری تسلیم شده است.

حسینی با بیان اینکه متعاقب آن شورای اسلامی شهر آمل اقدام به انتخاب گزینه جدیدی برای تصدی شهرداری به اداره کل شهری و شوراهای استانداری مازندران ارائه داده است گفت: این نهاد در موعد مقرر به شهرداری آمل پاسخ داد که شهردار مدنظرشان شرایط احراز پست شهرداری آمل را ندارد.

وی با اعلام اینکه معرفی دومین شهردار پیشنهادی آمل از سوی شورای شهر به اداره کل شهری استانداری پروسه 80 روزه طی کرده است تصریح کرد: استانداری مازندران در ارتباط با بررسی صلاحیت نخستین شهردار پیشنهادی، پروسه 20 روزه و شهردار دومی پروسه 10 روزه طی کرده است.

مدیرکل شهری و شوراهای استانداری مازندران خاطر نشان کرد: شهردار پیشنهادی آمل که دارای سابقه حقوقی در شهرداری آمل بوده از نظر این اداره کل صلاحیت احراز پست شهرداری را دارد.

حسینی در ادامه از سلب عضویت یک نفر از اعضای شورای اسلامی یکی از شهرهای مازندران در سال جاری، به دلیل محکومیت قضایی خبر داد و گفت: بیش از پنج مورد تذکر کتبی و درج در پرونده نیز در این مدت به شوراها و شهرداری های استان داده شده است.

وی در پایان در مورد سفرهای خارجی شهرداران و اعضای شورای شهرهای استان ااشاره کرد و گفت: ارائه مجوز سفر این افراد از طریق کمیته ای به ریاست معاون عمرانی استانداری، نماینده شورای اسلامی استان و اداره کل اطلاعات صورت می گیرد.