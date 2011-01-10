  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۱۴

دانشگاه مازندران عضو شورای سیاستگذاری هدفمند کردن یارانه دانشجویی شد

دانشگاه مازندران عضو شورای سیاستگذاری هدفمند کردن یارانه دانشجویی شد

ستری - خبرگزاری مهر: دانشگاه مازندران به عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری هدفمند کردن یارانه‌های دانشجویی دانشگاه‌های منطقه سه کشور انتخاب شد.

به گزارش مهر، درحکمی از سوی دبیر شورای معاونان دانشجویی دانشگاه‌های منطقه سه کشور دکتر یوسف محنت‌فر معاون دانشجویی دانشگاه مازندران به عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری هدفمند کردن یارانه‌ دانشجویی انتخاب شد.

در این حکم با استناد به جلسه مشترک شورای 2+4 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیران مناطق پنجگانه شورای معاونان دانشجویی و فرهنگی مورخ 13 دیماه 89  آقایان دکتر مجتبی طهمورث‌پور معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر یوسف محنت‌فر معاون دانشجویی دانشگاه مازندران و دکتر محمدحسن یوسفی معاون دانشجویی دانشگاه سمنان از دانشگاه‌های منطقه سه جهت همکاری در طرح هدفمند کردن یارانه‌های دانشجویی انتخاب شدند.
 
دانشگاه مازندران بزرگترین مجتمع علمی استان است.

 
کد مطلب 1229402

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها