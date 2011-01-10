دانشگاه مازندران عضو شورای سیاستگذاری هدفمند کردن یارانه دانشجویی شد

به گزارش مهر، درحکمی از سوی دبیر شورای معاونان دانشجویی دانشگاههای منطقه سه کشور دکتر یوسف محنتفر معاون دانشجویی دانشگاه مازندران به عنوان عضو شورای سیاستگذاری هدفمند کردن یارانه دانشجویی انتخاب شد.
در این حکم با استناد به جلسه مشترک شورای 2+4 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیران مناطق پنجگانه شورای معاونان دانشجویی و فرهنگی مورخ 13 دیماه 89 آقایان دکتر مجتبی طهمورثپور معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر یوسف محنتفر معاون دانشجویی دانشگاه مازندران و دکتر محمدحسن یوسفی معاون دانشجویی دانشگاه سمنان از دانشگاههای منطقه سه جهت همکاری در طرح هدفمند کردن یارانههای دانشجویی انتخاب شدند.
دانشگاه مازندران بزرگترین مجتمع علمی استان است.
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