35 درصد شبکه آب مرکز لرستان فرسوده است

مهدی اکبریان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 35 درصد از شبکه آب شهر خرم آباد با عمری بالای چهل سال فرسوده است و در بسیاری از مناطق نیاز به تعویض دارد.

وی تصریح کرد: این در حالیست که بالا بودن عمر شبکه آب در مرکز استان منجر به بالا رفتن میزان پرت آب در در شبکه خرم آباد شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با تشریح تمهیدات اندشیده شده در این زمینه، یادآور شد: برای اصلاح شبکه آب خرم آباد یک میلیارد و 340میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و 200میلیون تومان از محل اعتبارات خشکسالی در نظر گرفته شده است.

اکبریان ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون یک میلیارد و 140میلیون تومان از این اعتبار دریافت شده است.

وی یادآور شد: این در حالیست که با دریافت کامل این اعتبار تنها 34کیلومتر از شبکه فرسوده آب شهر خرم آباد قابل اصلاح است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با ااره به حوادث آب رخ داده در استان بر اثر فرسودگی شبکه، بیان داشت: در آذرماه سالجاری 210 مورد درخواست تلفنی و شکایت مردمی به واحد رسیدگی به شکایات شرکت آب و فاضلاب لرستان گزارش شده که از این تعداد شکایت 42 مورد مربوط به شکستگی لوله آب بوده است.

اکبریان به مهم ترین حادثه رخ داده در طول هفته های اخیر در این زمینه اشاره کرد و بیان داشت: به دنبال شکستگی لوله آب در یکی از کوچه های آراسته شهر خرم آباد آب کوچه های آراسته یکم تا دهم برای مدتی قطع شد که در پی این حادثه برای رفع مشکل شهروندان آب مورد نیاز توسط تانکر در این مناطق توزیع شد.

وی با تاکید بر ضرورت رسیدگی به وضعیت شبکه آب فرسوده استان، خواستار افزایش اعتبارات در این زمینه به منظو تسریع در روند کار شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان همچنین از نشت یابی 100کیلومتر از شبکه توزیع آب شهر خرم آباد به منظور کاهش پرت آب در استان خبر داد و بیان داشت: در حال حاضر پرت آب در شهر خرم آباد بیش از30 درصد است.

وی با تاکید بر اینکه میزان پرت آب در خرم آباد رقم بسیار بالایی است، یادآور شد: به همین دلیل باید تمام تلاش و توان خود را در راستای پایین آوردن هدر رفت آب در مرکز لرستان به کار بندیم.