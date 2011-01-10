به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فرخ مسجدی عصر دوشنبه در جلسه کار گروه اقتصادی و تولیدی آذربایجان شرقی بر حمایت از طرحهای اقتصادی در آذربایجان شرقی و برطرف شدن موانع بانکی تأکید کرد.
وی گفت: در این زمینه اگر طرحهایی با مشکلاتی مواجه باشند، طرحهای جایگزین معرفی شود و طرحهای خوب نیز حتماً مورد حمایت قرار میگیرند.
معاون برنامهریزی استانداری آذربایجان شرقی همچنین اظهار داشت: هزار و 620 طرح جدید با سهمیه هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار معرفی شده که باید برای جذب این اعتبار اقدام کرد.
مسجدی افزود: با توجه به اینکه برخی طرحها در جذب اعتبار مشکل دارند بر همین اساس باید آسیبشناسی طرحها صورت گیرد تا بتوان از سهم استان استفاده کرد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت بررسی طرحهای تولیدی در روند دریافت اعتبارات اظهار داشت: آسیبشناسی جدی و کارشناسی باید در این زمینه صورت گیرد و طرحهایی که مشکل وثیقه دارند نیز بررسی و شناسایی شوند.
معاون برنامهریزی استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: در حال حاضر محدودیتی برای طرحهای بزرگ آمایشی در استان وجود ندارد و برخی طرحهای بزرگ متقاضیان خوبی نیز دارند.
مسجدی گفت: علاوه بر طرحهای آمایشی جدید طرحهای در دست گردش و طرحهای نیمه کار نیز در استان وجود دارد که حمایت از این طرحها نیز مورد توجه مسئولان است.
وی همچنین با اشاره به موضوع تحریم گفت: دشمن تحریم را با هدف ایجاد مشکل برای کشور عامل کرده اما خوشبختانه واحدهای تولیدی در استان و کشور برای جلوگیری از کاهش تولید موثر جاضر شدهاند.
مسجدی ادامه داد: افزایش هزینههای تولید از جمله نگرانیهایی است که در اثر تحریم احساس میشود و برخی فشارها نیز بر صنایع وارد میشود.
معاون استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: ایران اسلامی در سالهای متمادی تحت فشار تحریم بوده و مسئولان راهکارهای خوبی برای خنثیسازی این تحریمها اندیشیدهاند تا حداقل نتایج و آسیبها از این فشارها وارد شود.
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