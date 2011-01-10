برخورد قاطع دستگاه قضایی لرستان با قاچاقچیان اسلحه

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، ذبیح الله خدائیان در جلسه مشترک مسئولان قضایی و انتظامی استان در سخنانی اظهار داشت: ریاست قوه قضائیه دادگستری استانها را موظف کرده با اشرار و استفاده کنندگان از اسلحه سرد و گرم برخورد شدید و قاطع به عمل آورند.
وی با تاکید بر لزوم برخورد قاطع با افراد شرور، گفت: داشتن محیطی امن و آرام حق مردم و فراهم کردن چنین محیطی وظیفه ماست.
مخلان نظم و امنیت در لرستان در سطح محلات گردانده شوند
رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه ناامنی ایجاد شده توسط افراد تا مدتها در اذهان مردم باقی میماند، بیان داشت: کسانی که با قمه، چاقو و هرگونه سلاح سرد عربدهکشی و ایجاد ناامنی می کنند باید در محل ارتکاب جرم گردانده شوند تا مردم ببینند کسی که عربدهکشی کرده و نظم را بهم زده است تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و بشدت مجازات میشود.
خدائیان تصریح کرد: دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید تدابیری اتخاذ کنند که هنگام دستگیری چنین افرادی اطلاع رسانی شود تا مردم محل ببینند کسی که نظم منطقه را به هم زده است در اختیار دستگاههای قضایی و انتظامی است و به مجازات میرسد.
ضرورت تسریع در ابلاغ اوراق قضایی توسط پلیس
رئیس کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت تسریع در ابلاغ اوراق قضایی توسط پلیس را مورد تأکید قرار داد و افزود: زمانی زحمات دستگاه قضایی و انتظامی فایده دارد که پروندهای که تشکیل شده منجر به صدور حکم و اجرای آن شود.
خدائیان افزود: پروندهای که در دستگاه قضایی تشکیل میشود مستلزم ابلاغ اوراق قضایی است و هر چه این روند سریعتر انجام شود حکم زودتر صادر میشود و هرچقدر حکم زودتر صادر و اجرا شود اثر اصلاحی و بازدارندگی آن بیشتر است.
وی با بیان اینکه با تحویل پرونده به مراجع قضایی نباید نیروی انتظامی کار خود را خاتمه یافته تلقی کند، افزود: باید واحدهای ابلاغ تجهیز و پاسگاهها و کلانتریها تلاش کنند که حکم جلب و اوراق قضایی به موقع اجرایی شوند.
ضرورت ایجاد ارودگاههای بازپروری معتادین توسط دستگاه های ذیربط
رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه سخنان خود بر ضرورت ایجاد ارودگاههای بازپروری معتادین توسط دستگاه های ذیربط تاکید کرد و بیان داشت: تعدادی از جرایم توسط این افراد انجام میشود که به محض فراهم شدن مکان مورد نیاز، معتادین خطرناک جمع آوری میشوند.
خدائیان با تأکید بر اینکه با همکاری دادگستری و نیروی انتظامی استان سابقه مجرمین حرفهای و کسانی که دارای محکومیت در دادگستریها هستند و یا احکام صادره در مرحله اجراست بازبینی می شود، خاطر نشان ساخت : دادگستری آمار این افراد را در زمینه سرقت، چاقوکشی، عربدهکشی و اخلال در نظم عمومی در اختیار نیروی انتظامی قرار دهند تا با جمعآوری آنان زمینه ارتکاب جرم در جامعه از بین برود.
سلب امنیت برای افرادی که مستعد ارتکاب جرم هستند
وی بر لزوم برنامهریزی کارشناسانه دستگاههای قضایی و انتظامی به منظور سلب امنیت برای افرادی که مستعد ارتکاب جرم هستند تأکید کرد و یادآور شد: افرادی وجود دارند که سابقهدار هستند ولی دارای حکم محکومیت اجرا شده نیستند اما در اولین فرصت که شرایط برایشان فراهم شود مرتکب جرم میشوند لذا باید بر این افراد نظارت داشته باشیم تا احساس امنیت نکنند و به محض اینکه مرتکب جرم شوند با آنان برخورد کنیم.
وجود اسلحه در جامعه زمینه ناامنی را ایجاد میکند
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به مواردی از تبعات منفی ناشی از وجود سلاح در دست افراد، گفت : وجود اسلحه در جامعه خود به خود زمینه ناامنی را ایجاد میکند.
خدائیان با یادآوری اینکه تعدادی از خودکشیها با استفاده از اسلحه گرم اتفاق میافتد، افزود: همچنین بخشی از دیگر کشیها، قتلها و جنایتهایی که اتفاق میافتد به وسیله اسلحه گرم است که اگر اسلحه گرم در دست افراد نباشد ممکن است اینگونه جرایم رخ ندهد.
هیچ اغماضی در مورد قاچاق اسلحه صورت نمی گیرد
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر برخورد قاطع با قاچاقچیان تأکید کرد و اظهار داشت: به دلیل همجواری لرستان با استانهای مرزی غرب کشور، اسلحه به لرستان قاچاق میشود لذا باید تدابیری اتخاذ شود که ضمن برخورد جدی با قاچاقچیان از ورود اسلحه به داخل استان پیشگیری به عمل آید.
خدائیان تصریح کرد: دستگاه قضایی لرستان با کسانی که قاچاقچی اسلحه و مهمات هستند و افرادی که در درگیریها از اسلحه استفاده میکنند حداکثر مجازات را اعمال و هیچگونه اغماضی نسبت به این افراد نخواهد داشت.
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