1200 تراکتور فرسوده در آذربایجان شرقی نوسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، مسعود محمدیان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این مدت همچنین 16 دستگاه کمباین بالای 13 سال آذربایجان شرقی نوسازی شده است.

به گفته وی، نوسازی این تعداد از ناوگان تجهیزات کشاورزی استان با صرف اعتباری 450 میلیارد ریال انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین گفت: در راستای هماهنگی بیشتر در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سیستم سوخت 92 واحد گاوداری استان با هزینه 27 میلیارد و 600 میلیون ریال اصلاح شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخناان خود ادامه داد: هم‌اکنون 160 واحد گلخانه‌ای تولید سبزی و صیفی‌جات با مساحت 39 هکتار وجود در استان دارد که متوسط تولید سالانه آن پنج هزارتن است.

محمدیان همچنین اظهار داشت: در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با اصلاح و نوسازی سیستم‌های فرسوده، 30 تا 50 درصد مصرف سوخت را کاهش می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: برای تأمین سوخت دامداران و مرغداران طبق روال سابق، سوخت مورد نیاز آنها تأمین شده و دولت برای تأمین سوخت باحمایت کوتاه مدت نقدینگی به صورت وام با کارمزد چهار درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

محمدیان با اشاره به راه‌اندازی سیستم‌‌های جدید در این واحدها گفت: دولت از طریق بسته‌های حمایتی، از دامداران و مرغداران حمایت می‌کند و در سال‌جاری بیش از 62 میلیارد ریال تسهیلات برای اصلاح سیستم تهویه و گرمایشی 112 واحد هزینه شده است که 20 درصد آن به صورت کمک بلاعوض و 80 درصد به صورت وام کم بهره است.

وی تصریح کرد: تاکنون سیستم سوخت 92 واحد گاوداری با هزینه 27 میلیارد و 600 میلیون ریال اصلاح شده است.

محمدیان در ادامه سخنان خود با اشاره به رونق پرورش قارچ در بناب اظهار داشت: با تدابیری که شهرستان بناب برای پرورش قارچ انجام داده، کیفیت و بسته‌بندی این محصول را بالا برده است.

وی با بیان اینکه پرورش قارچ در شهرستان بناب از نظر فنی در حد مطلوب است، افزود: این شهرستان قابلیت صادرات قارچ به تمام استان‌های کشور و حتی خارج از کشور را دارد.

محمدیان تصریح کرد: هم‌اکنون 11 واحد پرورش قارچ در فضایی به مساحت 10 هکتار در آذربایجان شرقی فعالیت می‌کنند که سالانه یک هزار و 550 تن قارچ در این واحدها تولید می‌شود.

وی افزود: لازمه پرورش قارچ حمایت بیشتر است و باید مساحت‌های واحدهای پرورش قارچ متناسب و اقتصادی باشد تا هزینه و سرمایه‌ای که صرف می‌شود، مقرون به صرفه باشد و واحدهای تولیدی باید خود را تطبیق دهند.