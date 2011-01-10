"روز ملی قرآن" در کشور اجرایی می شود

محمد حسین یادگاری در حاشیه افتتاحیه سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان جهان به خبرنگار مهر در مشهد گفت : قرآن پیام مقدس الهی است که در قلب های پاک جوانان دانشجو راحت تر حک می شود.

وی افزود: باید به برنامه های قرآنی در فضاهای گسترده تری پرداخته شود تا باعث تاثیرگذاری بیشتر در ابعاد ملی و بین المللی شود.

وی همچنین افزود: مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان جهان به عنوان شاخص ترین فعالیت فرهنگی جهاد دانشگاهی است.

وی گفت: برگزاری سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان جهان بهترین و منطقی ترین پاسخ به اهانت گران افراطی در کشورهای غربی به ساحت مقدس قرآن است.

گفتنی است سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان از روز یکشنبه با پیام ریاست جمهور در مشهد آغاز به کار کرد و تا سه شنبه 21 دیماه ادامه خواهد داشت.

