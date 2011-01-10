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۲۰ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۳۳

شام غریبان کشته شدگان سانحه هوایی ارومیه سه شنبه برگزار می شود

شام غریبان کشته شدگان سانحه هوایی ارومیه سه شنبه برگزار می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مراسم شام غریبان جان باختگان حادثه دلخراش سانحه هوایی ارومیه عصر سه شنبه 21 دیماه سالجاری در مصلای امام خمینی(ره) این شهر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، استاندار آذربایجان غربی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه و نمایندگان مردم استان در مجلس خبرگان رهبری طی اطلاعیه ای اعلام کردند: بدینوسیله به اطلاع مردم ارومیه می رساند، مراسم شام غریبان جان باختگان حادثه دلخراش سانحه هوایی ارومیه در روز سه شنبه 21 دیماه از ساعت 15:30 تا 17:30 بعد از ظهر در مصلای شهر ارومیه برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: حضور مردم غیور ارومیه در این مراسم موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

هواپیمای بویینگ 727 ایران ساعت 19 و 40 دقیقه یکشنبه شب در حوالی منطقه قره حسنلوی دچار سانحه شد و سقوط کرد.

هم اکنون نیروهای انتظامی آذربایجان غربی به منظور بررسی‌های فنی در منطقه سانحه هوایی مستقر بوده و اقدامات لازم انتظامی برای حفاظت از منطقه سانحه هوایی برای بررسی‌های فنی گروه‌های تحقیق و تفحص انجام گرفته است، تعداد کشته‌شدگان این سانحه هوایی 77 نفر و تعداد مجروحان این سانحه را 27 نفر اعلام شده است.

کد مطلب 1229427

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