شام غریبان کشته شدگان سانحه هوایی ارومیه سه شنبه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، استاندار آذربایجان غربی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه و نمایندگان مردم استان در مجلس خبرگان رهبری طی اطلاعیه ای اعلام کردند: بدینوسیله به اطلاع مردم ارومیه می رساند، مراسم شام غریبان جان باختگان حادثه دلخراش سانحه هوایی ارومیه در روز سه شنبه 21 دیماه از ساعت 15:30 تا 17:30 بعد از ظهر در مصلای شهر ارومیه برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: حضور مردم غیور ارومیه در این مراسم موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

هواپیمای بویینگ 727 ایران ساعت 19 و 40 دقیقه یکشنبه شب در حوالی منطقه قره حسنلوی دچار سانحه شد و سقوط کرد.

هم اکنون نیروهای انتظامی آذربایجان غربی به منظور بررسی‌های فنی در منطقه سانحه هوایی مستقر بوده و اقدامات لازم انتظامی برای حفاظت از منطقه سانحه هوایی برای بررسی‌های فنی گروه‌های تحقیق و تفحص انجام گرفته است، تعداد کشته‌شدگان این سانحه هوایی 77 نفر و تعداد مجروحان این سانحه را 27 نفر اعلام شده است.