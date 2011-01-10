8500 واحد صنعتی در آذربایجان شرقی فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، احمد علیرضا بیگی افزود: در حال حاضر 48 شهرک صنعتی در آذربایجان شرقی وجود دارد که هر کدام میتواند بستر مناسب کار و تلاش برای تولید باشد.
بیگی اظهار داشت: 40 درصد خوراک مس کشور در آذربایجان شرقی استحصال میشود که 20 درصد آن در استان و بقیه در کارخانه مس سرچشمه فرآوری میشود.
وی اضافه کرد: به زودی شاهد تشکیل صنایعی خواهیم بود تا همه محصول مس در استان فرآوری شود.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به وجود منابع غنی نفلینسینیت در استان گفت: استحصال آلومینیم از نفلینسینیت از طرحهای مهم صنعتی در استان است که در سطح آزمایشی با موفقیت به انجام رسیده و اقدامات اولیه برای تولید صنعتی انجام شده است.
بیگی تصریح کرد: در سال گذشته توانستیم امکان مهار آبها را با تخصص بومی در استان فراهم کنیم که این توانمندی علاوه بر بخش کشاورزی در زمینه گردشگری هم ظرفیتهایی را ایجاد کرده است.
وی ایجاد ظرفیتهای گردشگری را مستلزم وجود زیرساختهای مناسب دانست و گفت: وجود این امکانات در استان سرمایهگذاران را برای حضور بیشتر در طرحهای گردشگری راغبتر کرده است.
بیگی با اشاره به قابلیتهای آذربایجان شرقی در جذب سرمایهگذاری خارجی اظهار داشت: کسانی که دنبال سود هستند به خوبی فهمیدهاند که این سود را در کجا باید جستجو کنند و حجم سرمایهگذاری خارجی در استان گواه این مدعاست.
وی از برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری در آذربایجان شرقی در سال آینده و حضور ایرانیان مقیم خارج از کشور در این همایش خبر داد و افزود: ایرانیان خارج از کشور فرصتی برای ارائه تصویر مثبت از ایران در سطح دنیا هستند و میتوانند پیام ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند.
بیگی به ظرفیت نیروی انسانی در استان اشاره کرد و گفت: آذربایجان شرقی از نظر پرورش مهارتهای لازم و وجود نیروهای متخصص یکی از استانهای پیشرو در کشور است و هماکنون قریب به 180هزار دانشجو در 5 دانشگاه معتبر استان تحصیل میکنند.
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