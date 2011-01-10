به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، بابک محمدزاده در نشست نمایندگان تشکلهای مطبوعاتی استان با وارد دانستن اعتراض نمایندگان تشکلهای مطبوعاتی درباره خارج از عرف بودن روند حقوقی شکایتهای اخیر از نویسندگان مطبوعات و فعال نبودن شورای حل اختلاف مطبوعات استان اظهار داشت: این معضل را از طرف استانداری به طور جدی پیگیری کرده و هماهنگی لازم با نهادهای قضایی و انتظامی استان به عمل میآید.
محمدزاده با تأکید بر این که هرگونه شکایت از مطبوعات و خبرنگران صرفاً از مسیر قانونی باید طرح و پیگیری شود، اظهار داشت: سیاست دولت احمدینژاد تعامل حداکثری با رسانههاست و لذا هیچ دستگاه دولتی در استان حق شکایت از مطبوعات را ندارد.
وی همچنین با اشاره به تعیین رابطان خبری در معاونتها و دفاتر استانداری خطاب به نمایندگان تشکلهای مطبوعاتی پیشنهاد کرد جهت حل برخی مشکلات و تسهیل روند خبرگیری از مجموعههای مختلف استانداری، مطبوعات و خبرگزاریها میتوانند با این رابطان ارتباط برقرار کنند.
در این نشست که توسط روابط عمومی استانداری و برای بررسی راهکارهای حمایت از مطبوعات و افزایش هماهنگیهای لازم ترتیب یافته بود، نمایندگان مطبوعات و خبرگزاریهای استان نظرات خود را در مورد مسائل صنفی و مشکلات کاری جامعه خبری استان اعلام کرده و در خصوص نحوه پوشش خبری فعالیت دستگاههای دولتی و چگونگی ارتباط مدیران اجرایی با اصحاب رسانه بحث و تبادل نظر شد.
براساس این گزارش، نشستهای دورهای هم اندیشی با تشکلهای مطبوعاتی استان به ابتکار روابط عمومی و امور بینالملل استانداری آذربایجان شرقی و از چند ماه پیش با حضور مشترک اعضای هیئت مدیره سه تشکل صنفی خانه مطبوعات استان، انجمن صنفی روزنامهنگاران آذربایجان شرقی و انجمن مدیران مسئول مطبوعات استان در استانداری تشکیل میشود و در چند جلسه اخیر نتایج خوبی در زمینه افزایش تعاملات چند جانبه و تسهیل روند امور جاری حاصل شده است.
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