87 درصد اشتغال در تسخیر مردان/ پایتخت؛ اولین انتخاب برای کار

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین آمار سالیانه اشتغال مردان در 30 استان طی سال 88 نشان می دهد که از کل 21 میلیون نفر شاغل 10ساله و بیشتر کشور، 17میلیون و 334 هزار و 85 نفر آن فقط مرد بوده، این میزان معادل 87 درصد کل شاغلان سال گذشته کشور گزارش شده است.

87 درصد کل شاغلان کشور مرد هستند

بر پایه این گزارش، از 30 استان کشور فقط 10 درصد از آن جمعیت شاغل بیشتر از 1 میلیون نفر را در خود جای داده بودند؛ بدین ترتیب استان اصفهان با 1میلیون و 233 هزار و 269 نفر، تهران با 3 میلیون و 559 هزار و 96 نفر و همچنین خراسان رضوی با 1میلیون و 459 هزار و 718 نفر در بین استانهای کشور رکورددار هستند.

همچنین 7 استان آذربایجان شرقی با 990 هزار و 314 نفر شاغل مرد، آذربایجان غربی با 776هزار و 42 نفر، خوزستان با 973 هزار و 818 نفر، استان فارس با 942 هزار و 977 نفر و در نهایت استانهای کرمان با 513 هزار و 276 نفر، گیلان با 603 هزار و 303 نفر و مازندران نیز با 747هزار و 218 نفر بیشترین شاغلان بالای 500 هزار نفر را به خود اختصاص داده اند.

12استان با اشتغال کمتر از 300هزار نفر

در این بخش 12 استان ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری و یزد نیز کمتر از 300 هزار نفر شاغل مرد را در خود جای داده بودند. استان ایلام طی سال گذشته 121هزار و 252 نفر، بوشهر 204 هزار و45 نفر، خراسان جنوبی 149هزار و 321 نفر و استان خراسان شمالی نیز 172هزار و 720 شاغل مرد را در خود جای دادند.

استان شاغل مرد 17334085 آذربایجان شرقی 990314 آذربایجان غربی 776042 اردبیل 332543 اصفهان 1233269 ایلام 121252 بوشهر 204045 تهران 3599096 چهارمحال و بختیاری 200187 خراسان جنوبی 149321 خراسان رضوی 1459718 خراسان شمالی 172720 خوزستان 973818 زنجان 253511 سمنان 136882 سیستان و بلوچستان 372452 فارس 942977 قزوین 279923 قم 247544 کرمان 513276 کرمانشاه 456792 کهکیلویه و بویراحمد 118851 گلستان 404399 گیلان 603303 لرستان 387530 مازندران 747218 مرکزی 334492 هرمزگان 289136 همدان 406643 یزد 265802 کردستان 361016

زنجان نیز جزو استانهایی بوده است که با 253 هزار و 511 نفر شاغل مرد از کمترین آمارها برخوردار بود. سمنان نیز فقط 136هزار و 882 نفر شاغل مرد داشت و این تعداد در قزوین معادل 279 هزار و 923 نفر و در قم هم به تعداد 247 هزار و 544 نفر بوده است.

همچنین کهکیلویه و بویراحمد با 118هزار و 851 نفر، هرمزگان با تعداد 289 هزار و 136شاغل مرد و یزد نیز با 265 هزار و 802 نفر، در گروه 12استان دارای کمترین شاغل مرد سال 88 قرار دارند. البته چهارمحال و بختیاری نیز دارای 200 هزار و 187 نفر شاغل بوده است.

8استان تا 450هزار شاغل مرد

در این میان، 8 استان اردبیل، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان نیز از حداقل 332 تا 450 هزار نفر شاغل مرد را در آمارهای خود ثبت کرده اند. استان اردبیل در این بخش دارای آمار 332 هزار و 543 نفر شاغل مرد است که این تعداد در سیستان و بلوچستان برابر با 372 هزار و 452 نفر بوده است.

در این بخش کردستان با 361 هزار و 16 نفر، مرکزی با 334 هزار و 492 نفر، همدان با 406 هزار و 643 نفر و کرمانشاه با 456 هزار و 792 نفر در رده های بعدی قرار دارند. البته در این گروه استان گلستان با 404 هزار و 399 نفر و لرستان با 387 هزار و 530 نفر هم قرار دارند.