103 امدادگر در عملیات امداد مصدومان حادثه هواپیما در ارومیه شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، یحیی زینالپور شامگاه دوشنبه در جریان عیادت از مجروحان سانحه هوایی ارومیه افزود: درعملیات امدادرسانی به سانحه دیدگان سقوط هواپیمای مسافربری در ارومیه تعداد 103 نفرازنیروی امدادی، 18 دستگاه آمبولانس، چهار دستگاه ست نجات و سه دستگاه خودروی عملیات امداد و نجات شرکت داشتند.

وی با بیان اینکه تیم عملیاتی درمان اضطراری " MERT " و واحد اضطراری " ERC " جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی بعنوان اولین واحد امداد و نجات از دقایق اولیه پس از سانحه به همراه تیم جستجو و نجات در منطقه حاضر شدند، بیان داشت: این تیم عملیاتی با استفاده از تجهیزات انفرادی و بهره گیری از ستهای نجات، عملیات رها سازی و انجام تریاژ اولیه مصدومین ناشی از سانحه را در محل انجام داده، سپس اقدامات لازم برای انتقال مجروحان به مراکز درمانی انجام شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: در این راستا تعدادی از مجروحان که در لابلای بدنه هواپیما گرفتار شده بودند با هماهنگی سامانه فرماندهی و امدادگران تخصصی جمعیت هلال احمر و با استفاده از ست نجات، رها‌سازی شده و به مراکز درمانی اعزام شدند.

زینالپور خاطر نشان کرد: همچنین اجساد مسافران این سانحه هوایی توسط نیروهای هلال احمر و آتش نشانی و مساعدت سایر عوامل نیز پس از رها سازی از بدنه هواپیما با آمبولانس‌های جمعیت هلال احمر و اور‍ژانس 115 به سردخانه های بیمارستانهای شهر ارومیه منتقل شدند.

پرواز شماره 277 هواپیمایی ایران ایر با 106 سرنشین که ساعت 18 و 45 دقیقه شامگاه یکشنبه از فرودگاه مهرآباد تهران عازم ارومیه بود، در ساعت 19 و 40 دقیقه در نزدیکی شهر ارومیه به علت شرایط نامساعد آب وهوایی سقوط کرد و 77 نفر در این سانحه کشته و 27 نفر مجروح شدند.