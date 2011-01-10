آرشیو اسناد متعلق به دوران پهلوی دیجیتال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول و امین اموال مرکز اسناد سعدآباد با اعلام این خبر گفت: این مرکز که فعالیت خود را در اواسط سال 1386 آغاز کرده تا کنون بیش از 5 هزار سند مکتوب را ساماندهی نموده است که این اسناد اکثرا متعلق به دوره پهلوی دوم است.



لادن تاجبخشیان با تشریح مراحل کار افزود: در مرحله نخست، جداسازی اسناد آلوده و آسیب شناسی آنها صورت گرفت و در ادامه، ساماندهی و طبقه بندی موضوعی آنها بر اساس تاریخ سند انجام پذیرفت.



وی با اشاره به این ‌که در حال حاضر بیش از 3 هزار نسخه از اسناد، دارای شناسنامه عمومی و تخصصی می‏باشند، اضافه کرد: ورود اطلاعات اسناد در این شناسنامه‌ها شامل مواردی چون مکان یابی، شخصیت یابی، دوره تاریخی، کلمات کلیدی، ضمائم و... است. مرحله بعدی دیجیتال نمودن اسناد مکتوب طبقه بندی شده است که هم اکنون در حال اجرا است.



مسئول مرکز اسناد سعدآباد اظهار داشت: در بخش اسناد تصویری نیز تمامی اسناد به صورت موضوعی ساماندهی و کد گذاری شده و در گام دوم یعنی دیجیتال کردن اسناد تصویری که از مهمترین اقدامات این مرکز می‏باشد، از اواخر سال 88 آغاز و در حال حاضر بیش از 4 هزار سند و تصویر با کد گذاری مشخص، دیجیتالی شده است.



این کد گذاری، دسترسی به سند در داخل مخزن و همچنین امر پاسخگویی به علاقه‏مندان و پژوهشگران را سهل‏تر کرده است.