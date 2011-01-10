گرامیداشت دهه فجر قدردانی از نعمت نظام اسلامی است

سرهنگ فرامرز الهیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بستان آباد خاطر نشان کرد: دهه فجر را در سال جاری در آذرابیجان شرقی پر رنگ تر از سال های گذشته بر گذار خواهیم کرد.

الهیاری با بیان اینکه برنامه‌های افتتاحیه دهه فجر باید با نظم و هماهنگی بهتری انجام شود، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با اطلاع‌رسانی دقیق خدمات دولت را به مردم بگویند.

فرمانده سپاه بستان آباد در ادامه تأکید کرد: باتوجه به ضرورت حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام راحل (ره) برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در این بخش بیش از پیش لازم و ضروری است.

وی استقلال و آزادی را از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی ایران برشمرد و گفت: آنچه که در دوران 32 سال گذشته نظام مقدس جمهوری اسلامی را پویا نگه داشته و بتواند مردم را در مقابل این همه هجمه ناجوانمردانه دشمنان قسم خورده خود توانمند سازد بحث اسلامیت و ولایت نظام است.

وی با بیان اینکه امسال باید بعد مردمی ایام دهه فجر و جشن‌های آن پررنگ ‌تر از گذشته باشد، تصریح کرد: با توجه به حوادث و مشکلات اخیر مردم ما این آمادگی را دارند که پررنگ‌تر و پرشورتر از سال‌های قبل در برنامه‌های دهه‌فجر شرکت کنند و ما باید بستر را برای آنها فراهم کنیم.

الهیاری ادامه داد: برگزاری مسابقات فوتسال جام دهه فجر، برپایی نمایشگاه و همایش‌های مختلف با موضوعات انقلاب و نیز برگزاری مراسم‌های مختلف جشن و شادی در طی ایام‌الله دهه فجر از شاخص‌ترین برنامه‌های این ستاد است.