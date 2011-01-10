سرانه مطالعه در آذربایجان شرقی به 18 دقیقه رسید

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مهدی اسماعیلی با تاکید بر اینکه نباید به وضعیت فعلی قانع بود، خاطر نشان کرد: برای افزایش سرانه مطالعه در استان و رسیدن به جایگاه مطلوب نیز باید برنامه ریزی شود.

وی از رشد سرانه مطالعه در آذربایجان شرقی خبر داد و خواستار برنامه ریزی برای ارتقای کتابخانه های استان شد.

اسماعیلی با اشاره به جایگاه کتابخانه های مجازی در جهان امروز یادآور شد: کتابخانه های مجازی و دیجیتالی بحث جدید در تحولات علمی است و این کتابخانه ها در حال گسترش هستند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به دغدغه مسئولان برای توسعه فضاهای فیزیکی کتابخانه ای اظهار داشت: برخی دغدغه ها در زمینه توسعه کتابخانه ها با محقق شدن موضوع کتابخانه های دیجیتالی برطرف می شود.

اسماعیلی تصریح کرد: باید در برنامه ریزی های توسعه کتابخانه ای به این مسئله نرم افزاری و توسعه کتابخانه های مجازی و دیجیتالی اهمیت بیشتری داده شود.

وی افزود: تدبیر اندیشی برای توسعه کتابخانه ها باید به عواملی چون نیاز سنجی و برنامه ریزی مدون توجه داشت تا توسعه موفق را شاهد باشیم.