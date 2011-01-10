  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۰۹

با 4 دقیقه افزایش؛

سرانه مطالعه در آذربایجان شرقی به 18 دقیقه رسید

سرانه مطالعه در آذربایجان شرقی به 18 دقیقه رسید

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش چهار دقیقه ای سرانه مطالعه کتاب در استان گفت: سرانه مطالعه در آذربایجان شرقی از 14 دقیقه به 18 دقیقه رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مهدی اسماعیلی با تاکید بر اینکه نباید به وضعیت فعلی قانع بود، خاطر نشان کرد: برای افزایش سرانه مطالعه در استان و رسیدن به جایگاه مطلوب نیز باید برنامه ریزی شود.

وی از رشد سرانه مطالعه در آذربایجان شرقی خبر داد و خواستار برنامه ریزی برای ارتقای کتابخانه های استان شد.

اسماعیلی با اشاره به جایگاه کتابخانه های مجازی در جهان امروز یادآور شد: کتابخانه های مجازی و دیجیتالی بحث جدید در تحولات علمی است و این کتابخانه ها در حال گسترش هستند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به دغدغه مسئولان برای توسعه فضاهای فیزیکی کتابخانه ای اظهار داشت: برخی دغدغه ها در زمینه توسعه کتابخانه ها با محقق شدن موضوع کتابخانه های دیجیتالی برطرف می شود.

اسماعیلی تصریح کرد: باید در برنامه ریزی های توسعه کتابخانه ای به این مسئله نرم افزاری و توسعه کتابخانه های مجازی و دیجیتالی اهمیت بیشتری داده شود.

وی افزود: تدبیر اندیشی برای توسعه کتابخانه ها باید به عواملی چون نیاز سنجی و برنامه ریزی مدون توجه داشت تا توسعه موفق را شاهد باشیم.

کد مطلب 1229450

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها