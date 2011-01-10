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۲۰ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۱۷

اختصاصی مهر/

جاده کرج - چالوس باز شد/ رفت و آمد در راههای اصلی کشور

جاده کرج - چالوس باز شد/ رفت و آمد در راههای اصلی کشور

جاده کرج - چالوس که از صبح امروز دوشنبه به علت ریزش برف سنگین و کولاک مسدود شده بود دقایقی پیش باز و رفت و آمد در آن آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جاده کرج - چالوس که از صبح امروز بر اثر بارش برف سنگین و کولاک مسدود شده بود دقایقی پیش باز و رفت آمد در آن آغاز شد.

کارشناس مرکز مدیریت راههای کشور در گفتگو با مهر ضمن اعلام این خبر گفت: هم اکنون بقیه جاده های اصلی کشور باز و رفت و آمد در آنها جریان دارد.

همچنین به کلیه رانندگانی که قصد سفر و یا عبور از جاده های کوهستانی کشور را دارند توصیه می شود حتما از سلامت وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنند.

به همراه داشتن زنجیر چرخ، تجهیزات زمستانی، لباس گرم و اطلاع از وضعیت جاده ها قبل از عزیمت به سفر توصیه هایی است که از سوی مرکز مدیریت راه های کشور به رانندگان و مسافرین می شود.

کد مطلب 1229451

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