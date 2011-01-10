محدودیت های ترافیکی در محور هراز اعمال می شود

سرهنگ حسین محمد نژاد دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری، از ایجاد محدودیت های ترافیکی به منظور ایجاد کشش وروانی عبور ومرور در محور مواصلاتی هراز به استان مازندران خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: به منظور انجام عملیات راهداری در حد فاصل تونل شماره دو تا پل سیاه بیشه واقع در محور هراز از 19دی ماه تا 18 اسفندماه به مدت دو ماه در محدوده مورد نظر محدودیت ترافیکی اعمال می شود.

محمد نژاد تصریح کرد: در طول هفته از یکشنبه تا سه شنبه از ساعت هفت صبح تا 16 بعدازظهر و روزهای چهارشنبه از ساعت هت صبح تا 13 بعدازظهر به جزء ایام تعطیل عبور ترافیک همزمان با عملیات اجرایی امکانپذیر است.

رئیس پلیس راه مازندران از رانندگانی که قصد عبور از محور فوق را دارند خواست تا با رعایت جوانب احتیاط وهمچنین پرهیز از هرگونه حرکت شتاب زده و عدم عبور از شانه راه و سبقت های غیرمجاز ونابجا از محور مذکور تردد کنند.



محمد نژاد، خطاب به رانندگانی که قصد سفر به مازندران را دارند گفت: با رعایت کامل مقررات راهنمائی ورانندگی و استفاده از تجهیزات زمستانی در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر وضعیت راه و محور های کوهستانی با شماره تلفن های 3287070 و 71 با پیش شماره 0151 پلیس راه استان مازندران تماس حاصل کنند.

مازندران از طریق سه محور هراز، کندوان و فیروزکوه با پایتخت کشور در ارتباط است.



