بسیج گشت های شبانه ندارد/ تفکر بسیجی جلوی فساد را می گیرد

سردار محمد رضا نقدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص راه اندازی گشت های ویژه شبانه توسط بسیج عنوان کرد: من اصلا از چنین چیزی خبر ندارم و گشت های بسیج طبق روال عادی ماموریت های خود را انجام می دهند.

وی در خصوص نقش نیروهای مردمی بسیج در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و کمکی که به دولت و مردم می توانند بکنند گفت: مردم ما با بصیرت و اطلاعات در طرح هدفمند کردن یارانه ها مشارکت کردند و نیازی به این گونه مسائل نیست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه با اطلاع رسانی خوبی که از سوی دولت و سازمان بسیج صورت گرفته همه مردم پشتیبان طرح هدفمند کردن یارانه هستند، افزود: اگر احیانا کسی هم بخواهد خلاف این طرح عمل کند هم محلی های این شخص جلوی او را می گیرند و اصلا نیازی به اقدامات دیگر نیست.

وی در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز عنوان کرد: یکی از مهمترین موانع پیشرفت هر کشوری وجود مفاسد اقتصادی و مفاسد اداری است که باید در زمینه مبارزه با این نوع مفاسد جدی تر گام برداریم.

سردار نقدی تصریح کرد: عموم کشور از جمله دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی باید واکنش جدی نسبت به مفاسد اقتصادی از خود نشان دهند.

وی اضافه کرد: پیشرفت هایی که امروز داریم مرهون پاکی ها و صداقت های کسانی است که با همه وجودشان آمده اند تا برای رضای خدا به مردم خدمت کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مورد نقش بسیج در مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز عنوان کرد: اصل وجود بسیج و تفکر بسیجی خود رشد دهنده روحیه مبارزه با فساد است به طوری که به هر میزان ما تفکر بسیجی را در جامعه بسط دهیم جلوی بسیاری از مفاسد گرفته خواهد شد.

وی با بیان اینکه سازمان بسیج نمی تواند ماموریت ذاتی دستگاههای دیگر را انجام دهد اما می تواند نقش حمایتی از دستگاه های دیگر را داشته باشد، گفت: به عنوان مثال اگر در جایی پرونده قضایی باشد بسیج به خاطر حمایت از مسئولان اجرایی که با جدیت بیشتری با موضوع فساد اقتصادی برخورد کنند از آنان حمایت خواهد کرد.

وی در عین حال تصریح کرد: کشورمان نیروی انتظامی ، دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات دارد و اینها مسئول مبارزه با فساد اقتصادی هستند اما اگر جایی کم بیاورند از ما کمک می گیرند و در اینصورت ما هم به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی در جامعه ورود خواهیم کرد.