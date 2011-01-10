کره جنوبی از سد بحرین گذشت/ صدرنشینی استرالیا در گروه C

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، در ادامه روز چهارم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا از ساعت 19:45 امروز دوشنبه تیم‌های کره جنوبی و بحرین مقابل هم صف‌آرایی کردند.

این دیدار که از گروه C مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا و در ورزشگاه ثانی بن جاسم (الغرافه) شهر دوحه برگزار شد در پایان به برتری 2 بریک تیم کره جنوبی انجامید.

برای تیم کره جنوبی در این بازی کو جائه چئول در دقایق 40 و 52 گلزنی کرد و تک گل تیم بحرین را نیز فوزی عایش در دقیقه 86 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

سرخپوشان کره جنوبی در حالی مقابل بحرین به پیروزی رسیدند که از دقیقه 83 به دنبال اخراج تائه هوی کواک با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه می دادند. این بازیکن در دقیقه 83 با ارتکاب خطای پنالتی روی مهاجم بحرین، به این تیم فرصت داد تا یکی از گل‌های خورده را جبران کند.

با نتایجی که در دیدارهای امروز مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا رقم خورد جدول رده بندی گروه C این رقابت‌ها به شرح زیر درآمد:

* هند صفر - استرالیا 4

* کره جنوبی 2 - بحرین یک

جدول رده بندی:

1- استرالیا 3 امتیاز - تفاضل گل 4+، 2- کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- بحرین بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- هند بدون امتیاز - تفاضل گل 4-

مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا فردا سه شنبه با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

سه شنبه - 21/10/89

* کره شمالی - امارات، ساعت 16:45، ورزشگاه قطراسپورت (گروه D)

* عراق - ایران، ساعت 19:45، ورزشگاه الریان (گروه D)