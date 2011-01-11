برودت هوا در استان مرکزی افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در دو روز گذشته برفی در استان مرکزی به طور میانگین 22 میلی متر برف بارید، بیشترین بارش برف در شازند به 40 میلی متر و کمترین میزان بارندگی در تفرش 16 میلی متر اعلام شده است.

بر اساس گزارشات سازمان هواشناسی استان مرکزی برودت هوا در دو روز آینده در استان افزایش می یابد. بر این اساس با توجه به بارش برف انتظار یخ بندان وجود دارد به ضروری است خانواده و مردم مراقب تردد خود در معابر باشند.

یکی از نکاتی که از سوی راهنمایی و رانندگی گوشزد می شود استفاده از وسائل ایمنی و زمستانی از سوی خودروداران است.

شش هزار کیلومتر از راههای استان برفروبی و نمک پاشی شد

حسین رحمت پور مدیر روابط عمومی این اداره در این باره افزود: اکنون تردد در راههای استان برقرار است و مشکلی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه 350 دستگاه لودر، گریدر، کمپرسی برفروب و ایسوزو و 500 نفر نیروی انسانی راههای استان را آماده تردد کردند، گفت: چهار هزار کیلومتر راه اصلی و روستایی استان اکنون تحت کنترل است.

100 مسافر در راه مانده اسکان داده شد

مدیر جمعیت هلال احمر استان مرکزی هم از اسکان 100 مسافر در راه در روزهای برفی استان مرکزی خبر داد و گفت: 22 پایگاه ثابت و سیار امدادی در استان دایر شده است که در این پایگاهها 100 امدادگر، 10 پزشک و پرستار به همراه 17 دستگاه آمبولانس و چهار خودروی نجات فعالیت می کنند.

مرتضی سلیمی گفت: ایجاد ایمنی در راهها، مقابله با حوادث جاده ای در زمستان از جمله سرمازدگی، کولاک و یخبندان از اولویتهای کاری این اکیپهاست.