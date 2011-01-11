سطح علمی دانشگاههای پیام نور رو به تنزل است

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، محسن نریمان در نامه ای به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: متاسفانه به علت عدم رسیدگی ونظارت در مدیریت دانشگاههای پیام نور استانها و شهرستانها، سطح علمی این دانشگاه رو به نزول است.

وی خاطر نشان کرد: در این مورد چندین دفاه تذکراتی داده شده که رسیدگی نشد که باید با اعمال نظارت و بازرسی در مدیریت های دانشگاههای پیام نور استانها، موجبات افزایش سطح کیفی در دانشگاههای پیام نور فراهم آید.

وی همچنین درخصوص حق انشعاب آب روستای روشن آباد بابل بیان داشت: مردم روستای روشن آباد بابل در سال 1374 حق انشعاب آب را پرداخت اما با درخواست انشعاب از خط لوله سراسری، اداره آب شهرستان بابل درخواست مبلغ 50 هزار تومان از آنها کرده که این امر مشکلاتی را برای آنها بوجود آورده است.

نرمیان بیان داشت: مردم این روستا با درخواست از بنده خواهان رفع این مشکل شده اند که طی نامه ای به وزیر نیرو از این مقام خواستار ملغی شدن حق انشعاب جدید شده است و وزیر نیرو طی نامه ای این امر را ملغی اعلام کرد.

نماینده مردم بابل تصریح کرد: براساس پیگیری های صورت گرفته در خصوص درخواست مردم بابت فرسوده شدن شبکه های برق روستایی این شهرستان، وزیر نیرو با دستور به مدیر عامل شرکت توانیر خواهان اقدام سریع در رفع مشکل شده است.

نریمان افزود: رئیس جمهور در سفر سوم دولت مکلف شده به خواسته مردم بابل در اتمام طرح های نیمه تمام شهرستان بابل اهتمام جدی شود.



