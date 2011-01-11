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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

سه میلیارد متر مکعب گاز در استان مرکزی مصرف شد

سه میلیارد متر مکعب گاز در استان مرکزی مصرف شد

اراک - خبرگزای مهر: مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی گفت: از ابتدای سال تاکنون سه میلیاردو 700 میلیون متر مکعب گاز در استان مرکزی مصرف شد که بیشترین استفاده کنندگان در بخش صنعت است.

غلامرضا مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: 70 درصد گاز استان در بخش صعت مورد استفاده قرار می گیرد که تلاش برای گاز سوز کردن تمام واحدهای صنعتی استان وجود دارد.

وی تصریح کرد: در این مدت  دو میلیارد و 670 میلیون متر مکعب آن در بخش صنایع و نیروگاه و مابقی در بخشهای خانگی و تجاری مصرف شده است.

وی با بیان اینکه 100 درصد خانوارهای شهری استان از گاز طبیعی بهره مند هستند، افزود: همچنین 65درصد از جمعیت روستاهای استان از مزایای گاز طبیعی برخوردارند.
 
مشایخی با اشاره به اینکه، 336هزار مشترک گاز طبیعی در استان مرکزی وجود دارد، افزود: در سال جاری 21 هزار مشترک جدید در بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی در استان از مزایای گاز طبیعی بهره مند شدند.
 

کد مطلب 1229486

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