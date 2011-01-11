سه میلیارد متر مکعب گاز در استان مرکزی مصرف شد

غلامرضا مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: 70 درصد گاز استان در بخش صعت مورد استفاده قرار می گیرد که تلاش برای گاز سوز کردن تمام واحدهای صنعتی استان وجود دارد.

وی تصریح کرد: در این مدت دو میلیارد و 670 میلیون متر مکعب آن در بخش صنایع و نیروگاه و مابقی در بخشهای خانگی و تجاری مصرف شده است.

وی با بیان اینکه 100 درصد خانوارهای شهری استان از گاز طبیعی بهره مند هستند، افزود: همچنین 65درصد از جمعیت روستاهای استان از مزایای گاز طبیعی برخوردارند.



مشایخی با اشاره به اینکه، 336هزار مشترک گاز طبیعی در استان مرکزی وجود دارد، افزود: در سال جاری 21 هزار مشترک جدید در بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی در استان از مزایای گاز طبیعی بهره مند شدند.

