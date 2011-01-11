صرفه جویی 10 میلیاردی با ساخت بویلر پارس جنوبی در اراک

غلامحسین نعمتی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه بویلر در تولید برق آبی مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: این بویلرها در مدت 15 ماه در این شرکت طراحی و ساخته شد و اکنون در محل سایت در پارس جنوبی نصب شده است.

وی با اشاره به اینکه ساخت هر بویلر نیازمند 40 صنعتگر است، گفت: شرکت آذرآب اراک به عنوان بزرگترین طراح و سازنده تجهیزات انرژی تنها تولیدکننده دیگ بخار یا همان بویلر در کشور است که سالانه ظرفیت ساخت 24 دستگاه بویلر را دارد.

نعمتی راد صرفه جویی ارزی ساخت هر دستگاه بویلر در داخل کشور را به طور میانگین یک و نیم میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در مجموع امسال قرارداد ساخت 16 بویلر برای مناطق مختلف کشور در این کارخانه منعقد شده است.



وی افزود: ساخت دهمین بویلر هم نهایی شده است و صنعتگران امیدوارند با دریافت پیشنهاد ساخت تا بیست و چهارمین دستگاه را بسازند.



هر بویلر حدود 400 تن وزن دارد و حاصل اتصال و سوار شدن 38 قطعه است که به طور مجزا ساخته و در محل نیروگاه به هم متصل می شود.