فرود اضطراری پرواز ساری - بندرعباس در فرودگاه مهرآباد

به گزارش خبرنگار مهر، این پرواز فوکر 100 که متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر بود باید در ساعت 16 و 50 دقیقه وارد فرودگاه دشت ناز ساری می شد که به دلیل وضعیت بد جوی فرودگاه ساری، ساعت 21 امشب وارد فرودگاه ساری شد و در ساعت 21 و 35 دقیقه ساری را به مقصد بندرعباس ترک کرد.

پرواز فوق 35 دقیقه پس از حرکت حوالی ساعت 22 و 15 دقیقه به دلیل نقص فنی اعلام شده از سوی خلبان مجبور به فرود اضطراری شد و هم اکنون در فرودگاه بین المللی مهرآباد در حالت اسنتدبای قرار دارد.

بر اساس برنامه، پرواز شماره 249 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ساعت 22 و 50 دقیقه از فرودگاه ساری عازم تهران شود که این تاخیرها و نقص فنی اعلام شده مسافران را در فرودگاههای ساری و بندرعباس سرگردان کرده است.

پرواز مستقیم ساری به بندر عباس روزهای دوشنبه و پنج شنبه هر هفته انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یکی از مسافران این پرواز به دلیل سقوط هواپیمای مسافری تهران - ارومیه در شامگاه یکشنبه مسافران این پرواز به شدت دچار وحشت شده بودند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.