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۲۰ دی ۱۳۸۹، ۲۳:۵۹

خطر از بیخ گوش مسافران گذشت/

فرود اضطراری پرواز ساری - بندرعباس در فرودگاه مهرآباد

فرود اضطراری پرواز ساری - بندرعباس در فرودگاه مهرآباد

ساری - خبرگزاری مهر: پرواز شماره 439 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که با 4 ساعت و 45 دقیقه تاخیر ساری را به مقصد بندر عباس ترک کرد ساعتی پیش در فرودگاه مهرآباد فرود اضطراری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این پرواز فوکر 100 که متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر بود باید در ساعت 16 و 50 دقیقه وارد فرودگاه دشت ناز ساری می شد که به دلیل وضعیت بد جوی فرودگاه ساری، ساعت 21 امشب وارد فرودگاه ساری شد و در ساعت 21 و 35 دقیقه ساری را به مقصد بندرعباس ترک کرد.

پرواز فوق 35 دقیقه پس از حرکت حوالی ساعت 22 و 15 دقیقه به دلیل نقص فنی اعلام شده از سوی خلبان مجبور به فرود اضطراری شد و هم اکنون در فرودگاه بین المللی مهرآباد در حالت اسنتدبای قرار دارد.
 
بر اساس برنامه، پرواز شماره 249 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ساعت 22 و 50 دقیقه از فرودگاه ساری عازم تهران شود که این تاخیرها و نقص فنی اعلام شده مسافران را در فرودگاههای ساری و بندرعباس سرگردان کرده است.
 
پرواز مستقیم ساری به بندر عباس روزهای دوشنبه و پنج شنبه هر هفته انجام می شود.
 
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یکی از مسافران این پرواز به دلیل سقوط هواپیمای مسافری تهران - ارومیه در شامگاه یکشنبه مسافران این پرواز به شدت دچار وحشت شده بودند.
 
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.
کد مطلب 1229489

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