کابوس توپولف با سقوط بویینگ تعبیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بحث امنیت پروازی در کشور هر بار با سقوط یک هواپیما به صورت خیلی گسترده در رسانه های جمعی مطرح می شود و به دنبال آن پرداختن به این موضوع از تذکر به وزیر راه و ترابری تا استیضاح وی نیز پیش می رود، ولی کافی است چند روزی بگذرد و این حادثه هم بایگانی شود تا اگر باز هم حادثه ای روی داد دوباره موضوع مطرح و چند روزی به بحث اول کشور تبدیل شود.

در جریان سقوط هواپیمایی مسافربری توپولف متعلق به شرکت کاسپین به شماره پرواز 7908 در مسیر هوایی تهران - ایروان در 24 تیرماه سال گذشته و تنها 16 دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در حوالی شهر قزوین، به ناگاه بحث امنیت توپولف و وضعیت این نوع هواپیما در کشور مطرح و بیش از یک ماه علاوه بر حضور ثابت در میان خبرها و تحلیلهای رسانه های جمعی، به حرف روز مردم در کوچه و بازار تبدیل و تحلیل های مختلفی در مورد آن مطرح شد.

در جریان این حادثه دلخراش 163 نفر در یک لحظه جان خود را از دست داده و آنگونه که دبیر کل وقت جمعیت هلال احمر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود: "نیروهای جمعیت هلال احمر بلافاصله پس از اطلاع از حادثه سقوط هواپیما در محل حاضر شده و اقدامات اولیه خود را آغاز کردند".

حادثه سقوط هواپیما در قزوین

دکتر سید احمد موسوی افزود: "متاسفانه به دلیل شدت انفجار پس از سقوط و سوختگی شدید پیکر کشته شدگان هیچگونه کمکی از دست ماموران ما ساخته نیست و درصدد انتقال اجساد به مراکز مربوطه هستیم".

بعد از این اتفاق دلخراش که موجب تاثر شدید همگان در داخل و خارج از کشور نیز شد، علاوه بر پیام تسلیت مسئولان داخلی، شماری از رهبران سیاسی و مدیران سازمان های بین المللی نیز پیام تسلیت صادر کردند، تحلیل ها در مورد این حادثه آغاز و در کمتر از گذشت یک ماه باز هم بحث فروکش کرد.

داستان از اعزام هشت کارشناس روسی برای بررسی این موضوع تا تذکر دادستان وقت کشور، دری نجف آبادی در خصوص روشن شدن دلایل وقوع این حادثه برای مردم آغاز و در ادامه موضوع به راهروهای مجلس نیز کشیده شد ولی حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری در پاسخ به این سئوال مهر که " گفته می شود، توپولف هواپیمای امنی نیست"، گفت: بر خلاف صحبتهای اخیر، هواپیمای توپولف 154 از نا امن ترین هواپیماهای جهان نیست و خود من نیز طی چند روز اخیر از این هواپیما استفاده کرده ام.

تنها چند روز بعد از این حادثه و در دوم مرداد ماه بار دیگر یک هواپیما و این بار در فرودگاه هاشمی نژاد در مشهد هم در زمان فرود دچار حادثه شد و بر اثر آن 18 نفر کشته و بیش از 25 نفر نیز زخمی شدند تا باز هم داستان امنیت پروازی در کشور در صدر اخبار سایر حوزه ها قرار گیرد.

حادثه سقوط هواپیما مشهد

بعد از حادثه فرودگاه مشهد بار دیگر دادستان وقت کشور با اشاره به تکرار حوادث مشابه هوایی در کشور هشدار داد: "انتظار مردم این است که در صورت اثبات اهمال یا قصور و تقصیر عوامل پرواز ـ خلبان ـ برج مراقبت ـ تیم فنی یا ... برخورد قاطع و بازدارنده قضایی اعمال شود تا حداقل شاهد کاهش چشمگیر این حوادث باشیم".

"دری نجف آبادی با بیان اینکه میزان مشخصی از بروز سوانح هوایی غیر طبیعی نیست و در همه جای جهان متعارف است فراتر از آن نشان از ضعف و نارسایی در سیستم دانست که مسئولان و تصمیم گیران با جدیت بیشتری باید در صدد رفع آن باشند و دادستانی و نظام قضایی نیز برای صیانت از حقوق عامه اقدام خواهد کرد و در صورت احراز قصور یا تقصیر قاطعانه علیه مسببین اقدام خواهد شد".

دادستان کل کشور افزود: "هر کجا برای ما قصور یا تقصیری اثبات شود ملزم هستیم که به طرفیت از مردم و برای صیانت از حقوق عمومی اقدامات قانونی لازم را معمول داشته و مبادرت به استیفای حقوق مردم کنیم و در این زمینه با کسی تعارف نداریم".

بعد از گذشت چند روز باز هم داستان فراموش شد تا بار دیگر در چهارم بهمن ماه سال 88، باز هم در فرودگاه هاشمی نژاد یک فروند هواپیمایی توپولف در هنگام فرود دچار آتش سوزی شد و کابوس مسافرت با هواپیما برای مردم کشور رنگ و بوی دیگری به خود گرفت.

همانگونه که در زمان وقوع این حادثه نیز اعلام شد با وقوع معجزه ای تمامی مسافران این پرواز سالم مانده و تنها 46 نفر دچار آتش سوزی شدند و خوشبختانه در این حادثه کسی جان خود را از دست نداد و بعد از گذشت سه روز بار دیگر وزیر راه و ترابری به کمیسیون عمران مجلس رفت و حتی تعدادی از نمایندگان نیز حرف از استیضاح وزیر را مطرح کردند که البته این بحث هم با گذشت زمان به فراموشی سپرده شد.

سقوط هواپیمایی دیگر در مشهد

داستان در 16 بهمن ماه رنگ و بویی دیگری به خود گرفت و رضا نخجوانی معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که دستور خروج سه فروند هواپیمای توپولف شرکت هواپیمایی تابان از ناوگان حمل و نقل هوایی کشور صادر شده است .

براساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، در آن تاریخ ناوگان حمل و نقل هوایی کشور دارای 190 فروند هواپیما ( 151 فروند هواپیما از نوع غربی و 39 فروند هواپیما از نوع شرقی ) بوده است که علاوه بر خروج این سه فروند باید که مجوز خروج 22 فروند دیگر توپولف نیز صادر می شد که البته نتیجه این اقدام دیگر رسانه ای نشد و در حد همین وعده باقی ماند.

پافشاری شماری از نمایندگان مجلس به دلیل وقوع حوادث جاده ای و ریلی در آن زمان نتیجه داد و پای وزیر راه و ترابری برای پاسخگویی به نمایندگان معترض به مجلس شورای اسلامی کشیده شد.

حمید بهبهانی وزیر راه که در جلسه 31 فروردین ماه سال جاری مجلس و در پاسخ به سئوال 12 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخن می‌ گفت در توجیه حادثه هواپیمای توپولف تهران به ایروان اظهار داشت: "هواپیما به دلیل پاره شدن لوله‌های سوخت و عدم اجرای فرامین مربوط به کنترل آن از حالت ایرودینامیک خارج شده و سقوط کرده است".

وی در پاسخ به این سئوال نمایندگان که اصرار بر خرید هواپیماهای روسی با توجه به هزینه بالای آنها برای چیست؟ گفت: "تلاش کردیم که هواپیماهای روسی را از گردونه ناوگان هوایی خارج کرده و هواپیماهای مناسب را جایگزین آن کنیم که در همین راستا تا کنون پنج فروند از این نوع هواپیماها از ناوگان هوایی کشور خارج شده است".

وزیر راه در پایان با بیان اینکه این هواپیماها در زمان بنده خریداری نشده و من هم نمی خواهم در صحن مقدس مجلس همه چیز را بگویم خاطرنشان کرد: "من گزارشی خدمت کمیسیون عمران، رئیس مجلس و دولت داده ام که بر اساس آن خواستار نوسازی ناوگان هوایی کشور شده‌ام. هواپیماهای روسی در حال حاضر در حال خارج شدن از ناوگان هوایی کشور هستند ما هم همدرد با خانواده های این حادثه هستیم".

سقوط هواپیما در ارومیه

هر چند که 12 نماینده سئوال کننده از توضیحات وزیر راه و ترابری قانع نشدند اما موضوع بایگانی شد و دیگر نه رسانه ای از آن سراغی گرفت و نه دیگر نماینده ای از آن حرفی به میان آورد تا این بار و در 19 دی ماه سال جاری باز هم هواپیما در کشور حادثه ساز شد و این بار در نزدیکی شهر ارومیه و با سقوط یک فروند بویینگ 727 تا ساعاتی پایانی روز دوشنبه 77 نفر دیگر از هموطنان کشته شدند.

هر چند که آمار دقیقی از شمار کشته شدگان تصادفات هوایی طی چند سال اخیر درکشور مشخص نیست ولی بر اساس گزارش سازمان جهانی هواپیمایی که چندی پیش اعلام شد طی هفت سال گذشته بیش از 795 نفر درحوادث پروازی در کشور کشته شده اند که با احتساب کشته های سقوط هواپیمای ارومیه این آمار به 872 نفر افزایش پیدا کرده است.

اما باز هم اظهار نظر جالب در این بخش مربوط به وزیر راه و ترابری است، حمید بهبهانی که به دنبال حادثه سقوط هواپیمای بویینگ 727 به همراه هیئتی خود را به ارومیه رسانده بود در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: "این دومین حادثه با این وسعت طی 2.5 سال گذشته در کشور است که آمار بالایی محسوب نمی شود" .

وی تاکید کرد: "برخلاف برخی جوسازی ها هنوز هم امنیت پروازی در ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بالاست" .

بهبهانی با اشاره به حوادث مشابه در سایر نقاط جهان گفت: "بروز اینگونه حوادث در خطوط هوایی امری طبیعی است گرچه تلاش تمام مسئولان این است که امکان وقوع چنین حوادث ناگواری به حداقل برسد".

هر چند که وزیر راه و ترابری وقوع این حادثه را امری طبیعی و همانند سایر نقاط جهان قلمداد می کند ولی باید به این نکته نیز توجه داشت که بروز این حادثه جدای از ضرر و زیان مالی، ضربه های روحی بسیاری را به بخشی از جامعه و خانواده های که یکی از نزدیکان خود را از دست می دهند وارد و چه بسا باعث زخمی و در نهایت فلج شدن شمار زیاد دیگری نیز می شود و چه بهتر است که این بار هم موضوع خیلی سریع فراموش نشده و برای درمان آن چاره اندیشیده شود.

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گزارش: آرمان نصرالهی