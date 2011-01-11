تاکسیرانان گلستان به جای پول خرد آدامس می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کمبود پول خردهای 10 تومانی و 20 تومانی در بازار پولی کشور موجب شد تا رانندگان سرویس های حمل و نقل درون شهری از جمله تاکسی در پرداخت مابه تفاوت کرایه ها به مسافران با مشکل روبرو شوند.

به عنوان نمونه اگر مبلغ کرایه یک مسافر 120 تومان باشد، به دلیل نبود پول خرد یا مسافر باید مبالغ 150 تومان پرداخت کند و از دریافت 30 تومان مابقی صرفنظر کند و یا راننده باید قید 20 تومان را بزند.

در این بین برخی رانندگان، برای کسب رضایت مشتریان به داد و ستد پایا پای روی آورده اند و برای جلب رضایت مسافر و مدیون نبودن آنها به جای پرداخت مابقی وجه به آنها شکلات یا آدامس می دهند.

کرایه تاکسی های درون شهری برخی شهرها گلستان از جمله گنبد در هفته جاری با ابلاغ شورای شهر بین 15 تا 18 درصد افزایش یافته است.

براساس نرخ جدید، کرایه برخی مسیرها که پیش از این 100 تومان بود به 120 تومان و کرایه های 150 تومانی به 180 تومان رسیده است.

خبرنگار مهر در گنبد که از میدان بسیج تا بیمارستان سوارتاکسی شده بود هنگام پیاده شدن از راننده تاکسی بجای مابقی پولش آدامس دریافت کرد.

این راننده تاکسی نداشتن پول خورد را دلیل این اقدام بیان کرد و گفت: متاسفانه کرایه های تعیین شده جدید به گونه ای است که در روز شرمنده بسیاری از مسافران می شویم.

این راننده بیان داشت: مبلغ کرایه به گونه ای است که برای پرداخت 20 یا 30 تومان باقیمانده چون پول خردهای 10 و 20 تومانی دیگر در بازار وجود ندارد مجبوریم یا این مبلغ جزیی را دریافت و پرداخت نکیم و موجب متضرر شدن راننده و مسافر می شود.

وی اظهار داشت: در برخی موارد برای اینکه دینی بر گردن مان نباشد، به ازای وجه باقیمانده جزیی که باید به مسافر پرداخت کنیم مجبورم آدامس یا شکلات دهیم.

جمعی از رانندگان شهرهای گلستان با اشاره به اینکه کرایه های مصوب جدید با پولهای خرد کشور همخوانی ندارد و سکه کمتر از 25 یا 50 تومانی نداریم، از مسئولان خواهان تجدید نظر در نرخ های مصوب شدند.

گلستان 25 شهر دارد.