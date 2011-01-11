ایران جزو کشورهای محدود تولیدکننده چای سالم در دنیاست

علی محرر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وظیفه ملی و استانی تمامی مسئولان است تا از همه کسانی که در بخش صنعت چای سرمایه گذاری می کنند حمایت تا چای به جایگاه عالی خود برسد.

وی همچنین عملکرد کشاورزان چایکار در سالجاری را باتوجه به مقرون به صرفه نبودن بهای برگ سبز و هزینه بالای تولید مواد اولیه خوب وارزشمند دانست و اظهارداشت: از کارهای بزرگی که امسال انجام شد، شناسنامه دارکردن چایکاران با درج کد ملی آنها و سامانه ای کردن خرید برگ سبز بود که دست سوداگران و سودجویان را کوتاه کرد.



سرپرست سازمان چای کشور گفت: کارشناسان این سازمان در ادارات چای شهرستانها بصورت کاملا آماده حضور دارند تا هر چایکاری که برای استفاده از تسهیلات بهزراعی مراجعه می کنند بلافاصله از محل باغ شان بازدید و پرونده را برای دریافت تسهیلات بهزراعی به بانک عامل ارسال تا هیچ وقفه زمانی صورت نگیرد.



وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر مساحی واقعی باغات چای درست نیست وقشر قابل توجهی از چایکاران در خصوص ممیزی باغات مشکل دارند، افزود: با پیش بینی اعتباری که انجام گرفت عملیات شناسنامه دارکردن باغات چای چایکاران را در روزهای آینده شروع خواهیم کرد که این حرکت نیز جزو کارهای بسیار خوب سازمان چای کشور در اولین سال فعالیت پس از شکل گیری مجدد است که دغدغه ومشکل خیلی از چایکاران را رفع خواهد کرد.



محرر در خصوص دریافت خسارت بیمه چایکاران اظهار داشت: برای سال ۹۰ با بازدیدی که از باغهای چای افراد صورت می گیرد بصورت موردی خسارتها لحاظ خواهد شد وبا توجه به میزان دقیق خسارت کارشناسی شده چایکاران از دریافت خسارت بیمه برخوردار می شوند.