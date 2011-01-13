  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ دی ۱۳۸۹، ۹:۳۹

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری روز هفتم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا و پیگیری مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا در گروه B از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه بیست و سوم دی‌ماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با هشتم صفر سال 1432 هجری قمری و برابر است با سیزدهم ژانویه سال 2011 میلادی.

- هفتمین روز از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه B:
* اردن - عربستان، 16:45، ورزشگاه الریان
* سوریه - ژاپن، 19:45، ورزشگاه قطراسپورت

- مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا در گروه B امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر در اردن پیگیری می‌شود:
* مهرام ایران - دهوک عراق
* الجیش سوریه - دانشگاه اردن

- هفته هفتم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* کاله مازندران - پیکان تهران (ساعت 17 - سالن پیامبر اعظم (ص) آمل)
* پتروشیمی بندرامام - ارومیه (ساعت 17 - سالن شهرک بعثت)

- هفته پنجم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* هیئت بسکتبال شهرکرد - ب . آ شیراز (ساعت 16 - سالن تختی شهرکرد)
* راه و ترابری قم - توزین الکتریک کاشان (ساعت 16 - سالن بسکتبال قم)
* شرکت ملی حفاری - کاسپین قزوین (ساعت 16 - تالار بسکتبال اهواز)
* ذوب آهن اصفهان - پتروشیمی بندرامام (ساعت 16 - سالن ملت اصفهان)
* پویا تهران - دانشگاه آزاد (ساعت 17 - تالار بسکتبال آزادی)

- هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
گروه ب:
* صنعت ساری - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه شهدای ساری
* گسترش فولاد تبریز - پیام مخابرات فارس، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد

- دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* آلمریا - دپورتیوو
* رئال مادرید - اتلتیکو مادرید

کد مطلب 1229506

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها