تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه بیست و سوم دی‌ماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با هشتم صفر سال 1432 هجری قمری و برابر است با سیزدهم ژانویه سال 2011 میلادی.

- هفتمین روز از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه B:

* اردن - عربستان، 16:45، ورزشگاه الریان

* سوریه - ژاپن، 19:45، ورزشگاه قطراسپورت

- مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا در گروه B امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر در اردن پیگیری می‌شود:

* مهرام ایران - دهوک عراق

* الجیش سوریه - دانشگاه اردن

- هفته هفتم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* کاله مازندران - پیکان تهران (ساعت 17 - سالن پیامبر اعظم (ص) آمل)

* پتروشیمی بندرامام - ارومیه (ساعت 17 - سالن شهرک بعثت)

- هفته پنجم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* هیئت بسکتبال شهرکرد - ب . آ شیراز (ساعت 16 - سالن تختی شهرکرد)

* راه و ترابری قم - توزین الکتریک کاشان (ساعت 16 - سالن بسکتبال قم)

* شرکت ملی حفاری - کاسپین قزوین (ساعت 16 - تالار بسکتبال اهواز)

* ذوب آهن اصفهان - پتروشیمی بندرامام (ساعت 16 - سالن ملت اصفهان)

* پویا تهران - دانشگاه آزاد (ساعت 17 - تالار بسکتبال آزادی)

- هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

گروه ب:

* صنعت ساری - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه شهدای ساری

* گسترش فولاد تبریز - پیام مخابرات فارس، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد

- دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* آلمریا - دپورتیوو

* رئال مادرید - اتلتیکو مادرید