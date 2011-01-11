عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- طوفان و سیل سهمگین در شرق استرالیا 8 نفر را به کام مرگ فرستاد.

- یک وزیر تونسی: حکومت زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس همچنان قدرتمند است و در آخرین روزهای خود به سر نمی برد

- اینترپل نام 47 متهم تروریستی توسط عربستان را در فهرست تحت پیگرد خود قرار داد.

- کشته شدن 5 نفر بر اثر سقوط یک بالگرد نظامی در مرکز ترکیه

- سازمان عفو بین الملل خواستار تضمین حمایت از معترضین تونسی شد.

- متهم تیراندازی به سوی "گابریل گیفوردز" نماینده کنگره از آریزونا در دادگاه محاکمه می شود.

- درگیری در منطقه ابیی سودان به کشته شدن33 نفر منجر شد.

- یک دستگاه تانکر ناتو در پاکستان به آتش کشیده شد.

- دولت تونس مدارس این کشور را برای کاهش در تنشها و ناآرامی ها تعطیل کرد.

- جایزه بنیاد امور خیریه ملک فهد به رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تعلق گرفت.