دستمزدها در "قفسی برای پرواز" با تاخیر داده شد

حبیب دهقان نسب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پرداخت نشدن دستمزدهای بازیگران در این پروژه گفت: این پروژه مشکلات مالی بسیاری داشت به همین دلیل دستمزدها نیز با تاخیر به بازیگران داده شد و اینطور نبود که دستمزدها پرداخت نشود.
مجموعه تلویزیونی "قفسی برای پرواز" به کارگردانی یوسف سیدمهدوی و تهیهکنندگی اردشیر ایراننژاد روزهای شنبه از شبکه یک پخش میشود. در این مجموعه امین زندگانی، هوشنگ توکلی، ثریا قاسمی، اردلان شجاع کاوه، نفیسه روشن، حبیب دهقاننسب، شیرین بینا، آناهیتا همتی، بابک انصاری، مهوش افشارپناه و ... بازی کردند. حبیب دهقاننسب در این مجموعه بازیگر نقش علیار است.
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