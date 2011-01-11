نحوه پذیرش نهایی در دکتری دانشگاه شهید بهشتی/ اظهارات رئیس دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی آزمون متمرکز پذیرش دانشجوی دکتری توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شود به هر دانشگاه چند برابر ظرفیت پذیرش در هر رشته دکتری معرفی می شود و در این زمان است که دانشگاه بر روی معرفی شدگان باید یک ارزیابی اعمال کند تا به اندازه ظرفیتی که دارد از میان معرفی شدگان پذیرش کند.

به گفته مقامات مسئول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاهها در پذیرش نهایی دانشجوی دکتری مختارند و می توانند مکانیسم های دلخواه برای ارزیابی نهایی داوطلبان دکتری را انجام دهند. احمد شعبانی - رئیس دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرگزاری مهر سناریوی مدنظرش درباره ارزیابی نهایی داوطلبان دکتری در دانشگاه شهید بهشتی را تشریح کرد.

* خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: آقای دکتر شعبانی؛ درباره تصمیماتی که می تواند در دانشگاه شهید بهشتی در زمینه شیوه های ارزیابی معرفی شدگان آزمون متمرکز دکتری اجرا شود توضیح دهید.

- دکتر احمد شعبانی - رئیس دانشگاه شهید بهشتی: این را باید از معاون آموزشی دانشگاه بپرسید. فعلا بی خبرم.

* به هر حال سناریویی که در ذهنتان دارید را تشریح کنید.

- دانشجو که تا این مرحله رسیده، دهها امتحان را پشت سر گذاشته است. فکر می‌کنم همان امتحان عمومی که سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌کند مناسب است. به نظر می‌رسد پس از اینکه سازمان سنجش آموزش کشور از میان پذیرفته‌شدگان آزمون متمرکز دکتری چند برابر ظرفیت پذیرش هر دانشگاه به آن دانشگاه معرفی می‌کند، آنگاه دانشگاه نیز اگر در قالب مصاحبه با این معرفی‌شدگان و بررسی سوابق علمی‌شان اقدام به انتخاب دانشجویان دکتری‌اش کند، مناسب‌تر است. فکر می کنم بهترین راه در قالب مصاحبه و بررسی سوابق علمی دانشجو باشد.

* یعنی برگزاری آزمون مجدد در سطح دانشگاه - البته پس از برگزاری آزمون متمرکز دکتری و اعلام پذیرفته شدگان آزمون به دانشگاهها - را صلاح نمی‌دانید؟

- در تمام دنیا برای ورود دانشجوی دکتری به مقطع دکتری دیگر آزمون تخصصی برگزار نمی شود و فکر می کنم در قالب مصاحبه و ارزیابی توانمندی دانشجو بویژه در حوزه های عملی بتوان از میان چند برابر ظرفیتی که به دانشگاه معرفی می شود، دانشگاه به انتخاب دانشجویان دکتری خود بپردازد. دوره دکتری عمدتا پژوهش است. در تمام کشورهای اروپایی در دوره دکتری اصلا دیگر کلاسی برگزار نمی شود و عمدتا رساله است. البته در برخی کشورها کلاس برگزار می شود اما خیلی سبک. دوره دکتری دوره ای است که صرفا پژوهش و تحقیق است لذا در قالب بررسی فعالیت های پژوهشی دانشجو و طی یک مصاحبه می شود ارزیابی کرد که آیا وی توانمندی لازم برای دوره دکتری را دارد یا خیر.

به گزارش مهر، رئیس دانشگاه شهید بهشتی در حالی برگزاری آزمون مجدد (پس از برگزاری آزمون متمرکز دکتری سازمان سنجش آموزش کشور) را بی مورد می داند که معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی 11 دی ماه 89 در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه مصوب این دانشگاه برای پذیرش داوطلبان کنکور دکتری در این دانشگاه خبر داد و گفت: این دانشگاه به صورت جداگانه از داوطلبان آزمون کتبی و شفاهی به عمل می آورد.