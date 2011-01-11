تولید صنعتی دانه های رنگی مواد شوینده آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم مصلحی نام تجاری دانه های رنگی موجود در پودرهای شوینده تولید شده در این شهرک علمی را "دُرسان" ذکر کرد و افزود: این رنگ دانه ها که توسط یکی از شرکتهای دانش بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تولید شده است، برای چربی گیری و کمک به ارتقای فرآیند شستشو در مواد شوینده مورد استفاده قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: این شرکت دانش بنیان موفق به تولید این ماده به رنگ های صورتی، سبز، آبی فیروزه ای و آبی آلترامارین با فرمولاسیون جدید و اندازه یکنواخت در راستای ارتقای کیفیت محصولات داخلی شده است.



رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با اشاره به فرمولاسیون جدید تولید این رنگ دانه ها، خاطر نشان کرد: استفاده از فناوری های نوین در تولید این محصول باعث افزایش کیفیت و کاهش قیمت آن شده است.



وی با اشاره به توانایی این شرکت در تولید بیش از هزار تن درسان در سال، اظهار داشت: طراحی دستگاه های ویژه گرانول سازی، تولید محصول با خلوص بالا و استفاده از رنگهای ویژه دارای تاییدیه وزارت بهداشت و تجهیزات مخصوص پاشش رنگ بر روی محصول از نوآوری های به کار گرفته شده در تولید این محصول است که در هیچ یک از نمونه های مشابه موجود در بازار وجود ندارد.