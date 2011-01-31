به گزارش خبرنگار مهر، رجبی در بازی های پاراآسیایی گوانگجو در دسته فوق سنگین وزنه برداری به مدال نقره رسید. علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی، پیش از این وعده داده که پاداش ورزشکاران سالم و معلول یکسان خواهد بود.

در مراسم تجلیل از مدال آوران بازی های آسیایی 2010، به 20 ورزشکار طلایی 150 سکه بهار آزادی و حواله یک واحد مسکونی، همچنین به 14 ورزشکار نقره ای 75 سکه بهار آزادی و به 25 ورزشکار برنزی نیز 50 سکه بهار آزادی از سوی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اهدا شد اما پاداش مدال آوران پاراآسیایی تا بدین لحظه به آنها پرداخت نشده است.

قهرمان دو دوره رقابت های پارالمپیک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نزدیک به 45 روز است که از مدال آوری ما در رقابت های پاراآسیایی گوانگجو گذشته با این حال هنوز خبری از پاداش هایی که وعده داده شده ، نیست. مسئولان سازمان گفته بودند چون ماه صفر بوده این کار انجام نشده اما در همین ماه چندین میلاد داشتیم که فرصت مناسبی برای اهدای جوایز بود. در حالی که ورزشکاران سالم 10 روزه پاداش خود را دریافت کردند اما خبری از پاداش های ما نیست.

وی در ادامه افزود: پاداش های سازمان یک طرف، سازمان بهزیستی هم هدایایی را در نظر گرفته بود که از آنها هم خبری نیست. این هدایا هم رفته پیش هدایای قبلی که قرار بوده بدهند اما نداده اند. فدراسیون جانبازان و معلولان هم پس از اینکه پاداش ها را بگیرد با یک ماه تاخیر آن را در اختیار ما قرار می دهد که با این وضعیت من که چشمم آب نمی خورد تا پایان امسال بتوانیم به پاداش های خود برسیم.



کاظم رجبی با بیان اینکه در حال وزن کم کردن برای رقابت های پارالمیپک 2012 لندن است افزود: طبق قوانین جدید پارالمپیک ، دو وزنه بردار در یک وزن نمی توانند وزنه بزنند و من از آنجایی که سیامند رحمان در دسته فوق سنگین حضور دارد، می خواهم در یک وزن پایین تر شرکت کنم. البته برای این کار باید یک سوم از وزن خودم یعنی 50 کیلوگرم وزن کم کنتم که کار بسیار دشواری است چرا که هم باید رژیم بگیرم و هم در تمرینات شرکت کنم با این حال تلاش خودم را انجام می دهم.

وزنه بردار معلول کشورمان در پایان گفت: من فوق دیپلم حسابداری هستم اما بیکارم و این موضوع با توجه به وضعیت تاهلم، آزارم می دهد. تا به حال بارها و بارها نامه نوشته ام اما مسئولان تربیت بدنی استان با بهانه های مختلف از جمله اینکه جا ندارند و ردیف شغلی به آنها اجازه استخدام نمی دهد، دست رد به سینه ام زده اند. در حال حاضر با 150 هزار تومان دریافتی از صندوق حمایت از قهرمانان زندگی می کنم که این میزان نمی تواند جوابگوی هزینه ها باشد.