انتشار مجموعه های غزل باعث شادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و پنجمین نشست هفته کانون ادبیات ایران در قالب بررسی مجموعه شعر "چسبی به نام زخم" سروده سید احمد حسینی با حضور سید ضیاءالدین شفیعی، علی آبان و مهرنوش قربانعلی دیروز دوشنبه 20 دی از ساعت 17 تا 19 در کانون ادبیات برگزار شد.

سید ضیاءالدین شفیعی شاعر و نویسنده در این برنامه گفت: یکی از وجوه متمایزکننده این مجموعه شعر از دیگر آثار، پرواز طبع شاعر در عرصه قالب است. از شاعران جوان امروز عده بسیار کمی به سرودن غزل مبادرت دارند و مشاهده این حجم غزل در این شرایط برای من شوق انگیز است.

شاعر مجموعه شعر "سیب و خنجر" افزود: مجموعه " چسبی به نام زخم" نماینده شایسته ای برای جهان شاعران امروز است. اگر جهان مذکور نظمی دارد می‌توان از آن نشانه ای در این مجموعه پیدا کرد و آشفتگی اشعار این مجموعه نشان از آشفتگی همان جهان دارد. فضای اشعار این مجموعه غزل زبانی بی قرار، ناآرام و غیرمستمر دارد و رنگی از رمانتیسم در آن پیداست.

وی گفت: در این مجموعه اغلب مفاهیم نسبی اند و از پیش تعیین نشده اند. بارها در غزلیات این مجموعه شاهد جابه‌جایی مفاهیم مثبت و منفی هستیم که عامدانه توسط شاعر انجام شده است. یکی از نکاتی که به عنوان تابو در غزل امروز از آن عبور شده است ویژگی حکم‌اندازی به معنای گفتن سخنانی است که قابل تاویل و تفسیر هستند. این ویژگی از خصوصیتهای شعر عراقی است.

سراینده مجموعه شعر " شرح خواب‌های گم شده" گفت: در گذشته هر غزلسرا برای خود واژگان اختصاصی داشت که این واژه‌ها جهان شعری آن شاعر را تشکیل می‌دادند و هر شاعر برای خود زبان مخصوصی داشت که برای مخاطب قابل شناخت بود. امروز این واژگان و زبان مخصوص وجود ندارد.

شفیعی با اشاره به جهان مورد نظر شاعر مجموعه غزلیات "چسبی به نام زخم" گفت: عشق در جهان این غزلها چگونه عشقی است؟ آیا متاثر از افکار کلاسیک است یا از مفاهیم ازلی ابدی سرچشمه گرفته است؟ آیا عشق درون این غزلیات عشق کلاسیک است یا عشق بی ملاحظه امروزی؟ من نمی‌توانم برای سطح عشق درون این غزلیات نمره صفر یا صد یا سفیدی و سیاهی محض قائل شوم ولی نمونه هایی از هر دو مورد در این مجموعه به چشم می‌خورد.