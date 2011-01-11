سنجش یکنواختی نخ با استفاده از پردازش تصویر توسط پژوهشگران کشور

سید مهدی حجازی از محققان دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت اندازه گیری کیفیت نخ به صورت کمی در کارخانه های ریسندگی، افزود: در دنیا تنها دو کشور سوئیس و هندوستان تولید کننده این دستگاه هستند که محصولات این دو کشور به دلیل استفاده از روشهای خازنی و سوزنی و تکنولوژی منحصر به فردی که در آن به کار رفته است دارای قیمت های گزافی است.

وی با اشاره به مطالعات دانشگاه صنعتی اصفهان بر روی فناوریهای سنجش یکنواختی نخ، اظهار داشت: با مطالعاتی که صورت گرفت پژوهشگران این دانشگاه موفق شدند به روش پردازش تصویر، دستگاه سنجش یکنواختی نخ را طراحی و تولید کنند.

حجازی به بیان عملکرد این دستگاه پرداخت و خاطرنشان کرد: این دستگاه دارای دوربین پردازشگر است این دوربین در هر لحظه از نخ عبوری اسکن می کند و تغییرات قطر آن را اعلام می کند.

این محقق ادامه داد: علاوه بر این دستگاه دارای یک مرکز تحلیل گر است و اطلاعاتی که از طریق پردازش تصویر ارائه می شود به صورت کمیت عددی ثبت می کند.

حجازی سبک و قابل حمل بودن را از مزایای این دستگاه ذکر کرد و یاداور شد: در حال حاضر برنامه هایی برای تولید صنعتی این دستگاه و وارد کردن آن به کارخانه های نساجی در دستور کار این دانشگاه قرار دارد.