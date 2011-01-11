به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد سالک، شامگاه دوشنبه در گردهمایی دانش آموختگان جامعه المصطفی در مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت: در مقابل جبهه عظیم استکباری شاهد رشد و پویایی جبهه اسلام ناب هستیم که روز به روز و با سرعت در حال گسترش است و گرایش زیادی از سوی مردم دنیا به آن صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه امروز توطئههای دشمنان در مقابل اسلام به اوج رسیده است اظهار داشت: امروز رسالت و مأموریت مبلغان دین در مقابل جبهه عظیم استکباری بسیار سنگین است و آنها هم باید راه را بشناسند و هم به دیگران انتقال دهند.
حجت الاسلام سالک دشمنشناسی را از نیازهای امروز طلاب برشمرد و گفت: دشمنان با انواع ترفندها و راه انداختن عرفانهای جدید میخواهند به اصل تشیع ضربه بزنند اما با عنایت خداوند توطئههای آنها ناکام مانده است.
سالک در ادامه به تشریح فعالیتهای فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) پرداخت و گفت: هم اکنون کتابهای این مرکز به 30 زبان دنیا در اختیار علاقهمندان در اقصی نقاط عالم قرار میگیرد.
وی ابراز داشت: حضور در بیش از 20 نمایشگاه ملی و بینالمللی در داخل و خارج کشور، ارسال هزاران بسته فرهنگی به پیروان اهل بیت(ع) و ارتباط با مستبصرین از دیگر فعالیتهای فرهنگی مجمع جهانی است.
وی در پایان بر لزوم ایجاد جبهه عظیم اسلامی در مقابل جبهه عظیم استکبار تأکید کرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت: قدرت و اقتدار دشمنان و استعمار روز به روز در دنیا روبه کاهش و افول است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد سالک، شامگاه دوشنبه در گردهمایی دانش آموختگان جامعه المصطفی در مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت: در مقابل جبهه عظیم استکباری شاهد رشد و پویایی جبهه اسلام ناب هستیم که روز به روز و با سرعت در حال گسترش است و گرایش زیادی از سوی مردم دنیا به آن صورت میگیرد.
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