هیئت تهران تنها تیم بدون امتیاز در لیگ تنیس روی میز باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب این هفته از رقابت‎های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز دوشنبه تیم صندوق ضمانت صادرات در سالن عضدی تهران به پیروزی 5 بر 3 مقابل هیئت تهران دست یافت. بازیکنان صندوق ضمانت صادرات با کسب این پیروزی صدرنشینی خود در جدول رده‎بندی را تثبیت کردند.

در آخرین دیدار برگزار شده این هفته از مسابقات نیز تیم نفت سپاهان در مصاف با ذوب آهن اصفهان متحمل شکست 2 بر 5 شد. همچنین در چارچوب همین هفته از رقابت‎ها تیم سایپای البرز روز یکشنبه مقابل مناطق نفت خیز جنوب به پیروزی 5 بر صفر دست یافته بود.

در پایان هفته ششم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور تیم صندوق ضمانت صادرات با 15 امتیاز همچنان در صدر جدول رده‎بندی قرار دارد، تیم هیئت تهران نیز بدون امتیاز در قعر جدول ایستاده است. جدول رده‎بندی هفت تیم شرکت کننده در نوزدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور در پایان هفته ششم به شرح زیر است:

1- صندوق ضمانت صادرات 15 امتیاز

2- پتروشیمی بندرامام 12 امتیاز

3- سایپای البرز 9 امتیاز

4- ذوب آهن اصفهان 7 امتیاز

5- نفت سپاهان 6 امتیاز

6- مناطق نفت خیز جنوب 6 امتیاز

7- هیئت تهران بدون امتیاز