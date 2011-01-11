هیئت تهران تنها تیم بدون امتیاز در لیگ تنیس روی میز باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب این هفته از رقابتهای تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور روز دوشنبه تیم صندوق ضمانت صادرات در سالن عضدی تهران به پیروزی 5 بر 3 مقابل هیئت تهران دست یافت. بازیکنان صندوق ضمانت صادرات با کسب این پیروزی صدرنشینی خود در جدول ردهبندی را تثبیت کردند.
در آخرین دیدار برگزار شده این هفته از مسابقات نیز تیم نفت سپاهان در مصاف با ذوب آهن اصفهان متحمل شکست 2 بر 5 شد. همچنین در چارچوب همین هفته از رقابتها تیم سایپای البرز روز یکشنبه مقابل مناطق نفت خیز جنوب به پیروزی 5 بر صفر دست یافته بود.
در پایان هفته ششم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور تیم صندوق ضمانت صادرات با 15 امتیاز همچنان در صدر جدول ردهبندی قرار دارد، تیم هیئت تهران نیز بدون امتیاز در قعر جدول ایستاده است. جدول ردهبندی هفت تیم شرکت کننده در نوزدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور در پایان هفته ششم به شرح زیر است:
1- صندوق ضمانت صادرات 15 امتیاز
2- پتروشیمی بندرامام 12 امتیاز
3- سایپای البرز 9 امتیاز
4- ذوب آهن اصفهان 7 امتیاز
5- نفت سپاهان 6 امتیاز
6- مناطق نفت خیز جنوب 6 امتیاز
7- هیئت تهران بدون امتیاز
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