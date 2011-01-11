6 میلیارد ریال به راه اندازی سایت فرستنده سادات اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدعلی سرگلزهی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد برنامه ریزی شهرستان شیروان اظهار داشت: رویکرد مدیریتی در توسعه همه جانبه استان باید در حوزه صدا و سیما به صورت فعال صورت گیرد زیرا با سرمایه گذاری در حوزه اطلاعات است که می توانیم به حوزه صدا و سیما توجه بیشتری داشته باشیم.

وی عنوان کرد: باید از همه ظرفیتها و توانمندیهای موجود در این زمینه به نحو مطلوب استفاده شود تا استان با برنامه های تدوینی که برای برنامه پنچ ساله توسعه صورت می گیرد به جایگاه مناسبی دست یابد.



سرگلزهی، مهم ترین پروژه های شیروان در سال جاری در حوزه صدا و سیما را احداث ایستگاه شناقی با 90 درصد پیشرفت فیزیکی و احداث ایستگاه قلهک با 95 درصد پیشرفت فیزیکی ذکر کرد که تا پایان دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.



سرپرست هواشناسی خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: هواشناسی یکی از زیر بناهای اساسی و مهم توسعه کشور است که اطلاعات آن جهانی است.



سیدجواد رسولی افزود: هواشناسی یک سازمان جهانی است که در طول 24 ساعت وضعیت جوی هوا 24 بار مورد بررسی قرار می گیرد.



وی با انتقاد از اینکه شهرستان شیروان در طی 10 سال اخیر همکاری کمی با سازمان هواشناسی داشته افزود: هم اکنون زیر بنا سازمان هوا شناسی شیروان آماده و در دو راهی روستای حسین آباد این شهرستان واقع شده که ساختمان آن تکمیل و محوطه آن دیوار کشی شده است.



رسولی عنوان کرد: با توجه به مشکلات موجود باید در این راستا راه ارتباطی این اداره تا جاده احداث شود و از نظر فنی تکمیل وبسترهای مخابراتی برای سازمان هواشناسی این شهرستان تهیه شود.



فرماندار شهرستان شیروان نیز در این جلسه اظهار داشت: مهم ترین دغدغه این شهرستان پروژه های عمرانی است که باید بتوان با سرعت و دقت لازم در جهت هر چه سریعتر حوزه عمرانی گام برداشت.



علی اصغر محمود زاده با اشاره به اینکه نظارت پروژه های عمرانی این شهرستان از کیفیت پایینی برخوردار است افزود: امیدواریم بتوانیم با همکاری مسئولان نظارت مستمر پروژه ها را به حد مطلوبی برسانیم و مسئولیت خود را در این راستا به صورت عملی اجرا کنیم.



وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شهرستان شیروان به لحاظ زیر ساختی بسیار محروم است، از روسای ادارات انتظار می رود همکاری و تعامل لازم را در این زمینه داشته باشند تا با نگاه تکلیفی در حوزه کاری خود بتوانیم هزینه های ریالی را بهینه تر هزینه کنیم تا این مشکل حل شود.



فرماندار شیروان خواستار توجه بیشتر روسای ادارات این شهرستان به ستاد برنامه ریزی این شهرستان شد.