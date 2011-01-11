ذوب آهن راهی امارات شد/ احتمال رویارویی با الزمالک مصر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ساعت 18 روز دوشنبه برای برپایی اردوی 9 روزه راهی امارات شد و پس از ورود به دبی در "لوتوس گراند هتل" شهر دبی مستقر شد. شاگردان ابراهیمزاده در این مدت ضمن برگزاری تمرینات آمادهسازی سه دیدار تدارکاتی انجام میدهد که به احتمال زیاد در یکی از این دیدارها برابر تیم الزمالک قهرمان مصر به میدان خواهند رفت.
براساس برنامه تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن تا روز یازدهم دیماه تعطیل خواهد بود و از آن تاریخ به مدت 9 روز مراحل آماده سازی این تیم در اصفهان دنبال می شود. مسئولان تیم صدرنشین لیگ برتر ایران با پنج باشگاه مطرح شهر دبی هم برای برگزاری دیدارهای دوستانه مذاکره کردهاند که باشگاههای الوصل، الشباب و النصر از جمله آنها هستند.
تمرینات این تیم پس از پایان هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور تا روز شنبه یازدهم دیماه تعطیل بود و در این مدت برنامههای آمادهسازی این تیم صبح و بعدازظهر در اصفهان برگزار شده است.
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در پایان هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با 41 امتیاز در صدرجدول ردهبندی این مسابقات قرار گرفته است.
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