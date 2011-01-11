تغییرات مداوم نظام آموزشی موجب نگرانی افکار عمومی شده است

دکترحسن الحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حذف پیش دانشگاهی از مقاطع تحصیلی که بیش از 90 درصد دروس آن در دوره دانشگاه تکرار می شود و استانداردسازی امتحانات در دوره متوسطه با هدف اینکه مبنای ورود به دانشگاه باشد، یک فعالیت کاملا مثبت و رو به جلو است که وزارت آموزش و پرورش آن را دنبال می کند.

وی ادامه داد: همچنین کاهش سن ورود به پیش دبستانی یکی از اقدامات مثبتی است که می تواند به نظام آموزشی ما یاری برساند و در ارتقای سطح تحصیلی دانش آموزان در سالهای بعد موثر باشد و این دو موضوع از اتفاقات مثبتی است که اگر در آموزش و پرورش دنبال شود باید از آن استقبال کرد.

تغییر نظام آموزشی مدارس از 5-3-4 به 6-3-3 یکی از مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که حاجی بابایی در آذرماه سال گذشته در حالی که این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نرسیده بود از آن خبر داد و عنوان کرد که این تغییر از سال تحصیلی جاری اجرا می شود اما هم اکنون با گذشت بیش از یکسال، شورای عالی انقلاب فرهنگی زمان اجرای این سند را مشخص نکرده و معلوم نیست که در سال آینده هم اجرا شود یا خیر.

الحسینی تصریح کرد:اما تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها در این خصوص باید در یک محیط کاملا علمی، آرام و غیرسیاسی انجام می گرفت چرا که نتیجه نهایی درباره سیستمی که قرار است برای مدت طولانی جایگزین شود بسیار مهم و حساس است.

معاون اسبق حقوقی وزارت آموزش و پرورش درباره سایر نظام های آموزشی که از ابتدای انقلاب تا کنون در آموزش و پرورش اجرا شده است گفت: تمام سیستمهای گذشته براساس سلیقه وزیران بوده که اگر هم اکنون به قضاوت و ارزیابی آنها بپردازیم می بینیم که همه آنها بدون تمهیدات و مقدمات قبلی دست به تغییرات اساسی در این زمینه زده اند.

وی ادامه داد: نتیجه این تغییرات همگی منفی بوده چرا که از یک سو معلمان و دست اندرکاران اجرایی در این زمینه توجیه نبوده اند و نتوانستند به طور کامل خود را با تغییرات تطبیق دهند و از سوی دیگر در همه این سیستمها محتوا و روشهای آموزشی تغییری پیدا نکرده است.

الحسینی با بیان اینکه ناهماهنگی میان ستاد مرکزی و مدارس، موجب کاهش سرعت در تغییر سیستمهای آموزشی در سالهای گذشته شده است، افزود: تا زمانی که کارشناسان مناطق، مدیران مدارس و معلمان نسبت به طرح توجیه نباشند و به صورت کامل آمادگی پیدا نکنند، تغییر نظام آموزشی هیچ کمکی به ارتقا و پیشرفت آموزش و پرورش نمی کند و تنها دانش آموزان، افرادی برای آزمون و خطای مسئولان برنامه ریز می شوند.

معاون اسبق حقوقی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: طرح های اجرایی در آموزش و پرورش آنقدر باید از پشتوانه علمی و کارشناسی دقیق برخوردار باشد که دانش آموزان و خانواده های آنان احساس نکنند دائما مورد آزمایش قرار می گیرند.

الحسینی با بیان اینکه تغییر نظام آموزشی تنها یک بخش جزئی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است گفت: قطعا بزرگنمایی در تغییر نظام آموزشی موجب می شود به تمام مفاد و بندهای سند که صدها کارشناس بیش از چهار سال تلاش مداوم آن را برنامه ریزی و تدوین کرده اند آسیب جدی برساند و حتی کل سند را عقیم کند.

وی تاکید کرد: به اعتقاد من مسئولان وزارت آموزش و پرورش باید این سند را در سکوت و آرامش کامل نهایی می کردند و سپس آن را به مرحله ظهور و اجرا می گذاشتند چون که علنی کردن سند نهایی نشده تنها موجب نگرانی افکار عمومی شده است.