کیفیت خودروهای تولیدی ایران مورد قبول نیست

احمد رضا دستغیب(فخرالدین) در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اشاره به وضعیت خودروسازی کشور گفت: کمیسیون صنایع ومعادن مجلس مدافع صنعت در بخش خودرو سازی کشور است چراکه بخش خودروسازی تاثیر زیادی در صنعت کشور دارد.

وی با بیان اینکه با برنامه ریزی صورت گرفته کیفیت خودروهای داخلی باید طی پنج سال بهتر شود، افزود: در بخش صنایع داخلی کمیسیون ویژه ای تشکیل شد که معایب خودروها را بررسی کند که در نتیجه ما شاهد عدم کیفیت مناسب در تولیدات خودرو داخلی بودیم و قرار شد با برنامه ریزی صحیح طی پنج سال آینده مشکلات خودروهای داخلی برطرف شود.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود تولید خودروهای بی کیفیت را ضرری برای صنعت دانست و گفت: تولید خودرو با کیفیت پایین به غیر از اتلاف سرمایه باعث از بین رفتن نیروی کار نیز خواهد شد در حالیکه در بسیاری از کشورهای دنیا تمامی توان خود را برای حفاظت از نیروی کار مورد استفاده قرار می دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را دلیلی برای کاهش قیمت خودرو ندانست و تاکید کرد: طی چند روز گذشته صحبتهایی در خصوص کاهش قیمت خودرو بدلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور مطرح شده است که این برداشت کاملا اشتباه است چراکه با اجرای این قانون تمامی تولیدات باید با قیمت واقعی عرضه شود.

دستغیب با تاکید بر اینکه قیمت تمام شده خودرو نیز باید در حد کیفیت آن باشد، یادآور شد: عرضه اجناس با قیمت واقعی یکی از مهمترین اهداف قانون هدفمندی یارانه هاست که در بحث خودروهای داخلی نیز بر این موضوع تاکید شده ولی باید توجه کرد که قیمت واقعی خودرو تولیدی زمانی مورد قبول است که این تولیدات از کیفیت بالایی برخوردار باشد و در اصل قیمت تمام شده باید متناسب با کیفیت آن محاسبه شود.

نماینده شیراز در ادامه سخنان خود در خصوص تفاوت قیمت خودروهای تولید داخل در ایران با خارج کشور گفت: در برخی از مواقع هدف از صادرات بحث اقتصادی نیست بلکه حفظ رقابت در بازار جهان نیز مطرح است ولی باید این رقابت به گونه ای باشد که مصرف کنندگان داخلی نیز از قیمت راضی باشند.

پتانسیل فارس در خودروسازی قابل قبول است

وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به وضعیت فارس در بحث صنعت خودروسازی گفت: استان دارای پتانسیل مطلوبی در بخش سرمایه گذاری در صنعت خودرو سازی است به خصوص اینکه کارخانه مونتاژ ایران خودرو نیز به زودی در شیراز راه اندازی می شود.

دستغیب ادامه داد: با راه اندازی کارخانه ایران خودرو فارس فرصتی مناسب برای توسعه صنایع وابسته نیز ایجاد می شود که در این راستا جذب سرمایه گذاران بخش صنایع خودرو سازی از اولویت برخوردار است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: با کمک تمامی مسئولین سایت ایران خودرو فارس تا پایان سال جاری راه اندازی می شود که این حرکت جهش بزرگی به سمت توسعه صنعت خودروسازی در فارس است.