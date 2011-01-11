واحدهای گلخانه ای به فارغ التحصیلان بیکار واگذار می شود

رضا عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج گفت: ایجاد اشتغال پایدار برای فارغ التحصیلان بیکار، افزایش بهره وری و توسعه بخش کشاورزی، از اهم اهداف اجرای این طرح است.

وی بیان کرد: هم اکنون پنج مجتمع گلخانه ای در مناطق مختلف استان با سطح زیر کشت حدود 100 هکتار در دست احداث قرار دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: با واگذاری این واحدها به فارغ التحصیلان کشاورزی، برای 270 فارغ التحصیل بیکار این بخش شغل ایجاد می شود.

وی یادآور شد: علاقمندان واجد شرایط می توانند به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه مراجعه و نام نویسی کنند.

عنایتی عنوان کرد: بیش از هزار و 500 فارغ التحصیل کشاورزی در این استان وجود دارد.