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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۱۱

در کهگیلویه و بویراحمد؛

واحدهای گلخانه ای به فارغ التحصیلان بیکار واگذار می شود

واحدهای گلخانه ای به فارغ التحصیلان بیکار واگذار می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از واگذاری واحدهای گلخانه ای به فارغ التحصیلان بیکار بخش کشاورزی خبر داد.

رضا عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج گفت: ایجاد اشتغال پایدار برای فارغ التحصیلان بیکار، افزایش بهره وری و توسعه بخش کشاورزی، از اهم اهداف اجرای این طرح است.

وی بیان کرد: هم اکنون پنج مجتمع گلخانه ای در مناطق مختلف استان با سطح زیر کشت حدود 100 هکتار در دست احداث قرار دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: با واگذاری این واحدها به فارغ التحصیلان کشاورزی، برای 270 فارغ التحصیل بیکار این بخش شغل ایجاد می شود.

وی یادآور شد: علاقمندان واجد شرایط می توانند به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه مراجعه و نام نویسی کنند.

عنایتی عنوان کرد: بیش از هزار و 500 فارغ التحصیل کشاورزی در این استان وجود دارد.

کد مطلب 1229568

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