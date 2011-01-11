گروه بازیگری "درس" مهرجویی تغییر کرد

مجید جوزانی مدیرعامل خانه هنرمندان و تماشاخانه ایرانشهر درباره وضعیت اجرای نمایش "درس" مهرجویی به خبرنگار مهر گفت: گروه بازیگری نمایش دچار تغییر شده است و آقای مهرجویی در حال انتخاب بازیگران نمایش هستند. در حال حاضر آقای مهرجویی چندین کاندید بازیگری برای "درس" دارند که در صورت قطعی شدن هر کدام به زودی گروه بازیگری نمایش معرفی می‌شوند.



وی یادآور شد: آقای مهرجویی به همراه آقای عابدی طراح صحنه خود و همچنین گروه اجرایی نمایش شامگاه دوشنبه 20 دی‌ماه از سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر دیدن کردند و بررسی‌های لازم را برای طراحی و اجرای نمایش انجام دادند. این نمایش بعد از اجرا در جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر در تماشاخانه ایرانشهر در قالب اجرای عمومی به صحنه می‌رود.



پیش از این حضور امیر جعفری و ترانه علیدوستی در نمایش "درس" نوشته اوژن یونسکو و کارگردانی داریوش مهرجویی قطعی شده بود که گویا بازیگر زن نمایش تغییر کرده است.