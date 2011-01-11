به گزارش خبرنگار مهر در قم، صادق رمضانی، شامگاه دوشنبه در دیدار دانش آموختگان جامعه المصطفی العالمیه با مدیر و معاونان مجمع جهانی اهل بیت‌(ع) در سخنانی گفت: با شکل گیری انقلاب اسلامی این تعداد رسانه شبانه روز علیه ما فعالیت دارند.

وی افزود: اسلام هراسی، ایران هراسی و شیعه هراسی سه حوزه فعالیت این رسانه‌ها را تشکیل می‌دهد که با همه توان به آن می‌پردازند.



رمضانی با بیان اینکه بیش از 140 میلیون مقاله در اینترنت درباره این سه موضوع نوشته شده و می‌توان با یک جستجوی ساده به آن رسید، اظهار داشت: در مقابل این هجمه گسترده تنها 100 شبکه ماهواره‌ای فعالیت دارند که آنها هم بعضا رویکردهای متفاوت و سیاسی و... دارند.



وی ابراز داشت: ریکرد حزبی و تشکیلاتی و نگاه سیاسی، رویکرد شیعی با تبلیغ برای یک مرجع تقلید و پرداختن به آراء و اندیشه‌های یک مرجع تقلید و افراطی‌گری شیعی سه رویکردی است که رسانه‌های شیعی در دنیا دنبال می‌کنند.



رمضانی با بیان اینکه شبکه ماهواره‌ای ثقلین از 18 سال قبل تاسیس شده ادامه داد: شبکه ثقلین رویکرد متفاوتی نسبت به دیگر شبکه‌ها دارد و برنامه‌هایش با استفاده از علمای شیعه و سنت و با رویکرد اثباتی انجام می‌شود.



مدیر شبکه ثقلین با بیان اینکه این شبکه در هفت محور فعال است، تصریح کرد: این شبکه موسیقی ندارد و بیش از 90 درصد برنامه‌های آن در خارج از کشور تولید می‌شود.