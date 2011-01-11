تولید خودرویی جدید به معنی فریب و بازی!

به گزارش خبرنگار مهر، خط تولید این خودرو که مسئولان سایپا از آن به عنوان اولین خودروی تمام ایرانی خود یاد می‌کنند، چندی پیش در سایت کاشان این شرکت آغاز شده است.

نام فرانسوی قبلی این خودرو "مینیاتور" بود که مسئولان سایپا در پی مخالفت‌های فراوان مسئولان فرهنگی، متقاعد شدند از درج این نام روی خودروهایشان صرف نظر کنند و در عوض به دنبال نامی جدید برای آن بگردند.

مسئولان این کارخانه که دلیل اصلی مخالفت اهالی فرهنگ و مسئولان این عرصه را با واژه "مینیاتور" خارجی بودن آن دیده بودند، این بار کلمه‌ای ایرانی و فارسی را به عنوان جایگزین پیشنهاد دادند و آن "تیبا" بود.

اما با جستجویی آسان در برخی فرهنگ‌های لغت با معنایی عجیب مقابل این واژه روبرو می‌شویم؛ "عشوه، فریب و بازی"! (منبع: فرهنگ فشرده سخن).

البته در فرهنگهای لغت اقدم ( مانند لغتنامه دهخدا) مقابل‌ واژه "تیبا" کلمه‌ای معادل "آهو" البته در زبان پهلوی درج شده است.

بر اساس اعلام سایپا این کارخانه پس از بازدید مقام معظم رهبری از صنعت خودروسازی کشور در روزهای ابتدایی امسال و رهنمود ایشان برای تغییر نام "مینیاتور" برای انتخاب نام جدید این خودرو فراخوان داد و در پی آن بیش از 90 هزار نام پیشنهادی به سایپا ارائه شد.

پس از بررسی در مرحله اول 26 هزار نام غیرتکراری انتخاب و توسط کمیته تغییر نام مینیاتور مورد پایش قرار گرفت و در مرحله دوم 15 نام و در مرحله سوم 6 نام انتخاب و پس از آن بحث و بررسی برای انتخاب واژه‌ای جدید به جای "مینیاتور" انجام شد و اینگونه بود که خودرو S-81 به نام "تیبا" نامگذاری شد.

تا لحظه مخابره این گزارش مشخص نیست آیا مسئولان سایپا با مراکزی مانند فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد مذاکره‌ای کرده‌اند یا خیر؟